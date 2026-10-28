Honduras le dio batalla a Francia y cae en penales del Mundial Sub-15

La Selección Sub-15 de Honduras rozó la hazaña en el Mundial y Festival de la FIFA Azerbaiyán 2026. La 'Mini H' empató 2-2 ante Francia en el duelo de los octavos de final de la División C, pero la fortuna no sonrió en la tanda de penales y cayó 4-3. El partido disputado en Bakú se tornó sumamente disputado desde el pitazo inicial, mostrando a nuestros cipotes sin complejos frente a uno de los gigantes de Europa.

Jonathan Martínez marcó en el minuto 7 y luego, en el sugundo tiempo, Santiago Amador firmaba un golazo desde fuera del área para poner en ventaja a la Bicolor antes de que Francia lograra anotar el empate y llevar el encuentro a los penales. A pesar de que el marcador final forzó la definición desde los once metros y el resultado no favoreció para clasificar a la siguiente ronda, la 'Mini H' dejó una grata impresión. Con esta caída, el sueño de pelear por el trofeo de la División C se desvanece de manera oficial. Pese a ello, las bases del torneo estipulan que el camino del equipo catracho no termina aquí. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Honduras ahora afrontará una serie de partidos de reclasificación para definir su posición definitiva dentro de su categoría. El próximo reto inmediato será medirse ante Tailandia, otro combinado que busca cerrar su participación escalando los mejores puestos posibles de la tabla. Este Mundial en Azerbaiyán se consolida como una vitrina de altísimo valor para el proyecto de selecciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). El roce internacional acumulado ante potencias como Francia servirá como un pilar fundamental en la maduración futbolística de esta generación dorada de cara a los retos del futuro.