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La Sub-15 de Honduras derrotó a India y se mide ante Francia en el Mundial

La 'Mini H' avanzó a los octavos de final de la División C y ahora enfrentará a los galos por el pase a la siguiente fase.

La Sub-15 de Honduras derrotó a India y se mide ante Francia en el Mundial

La Selección Sub-15 de Honduras se impuso ante la India en los 16avos de final del Mundial de la FIFA.

foto: FFH
28 de octubre de 2026 a las 06:30

La Selección Sub-15 de Honduras dio un paso firme este miércoles al derrotar 2-1 a la India en los 16avos de final de la División C del Mundial y Festival de la FIFA Azerbaiyán 2026.

El vibrante encuentro, disputado en Bakú, ratificó el gran momento ofensivo y el carácter competitivo que posee la 'Mini H' dirigida por el español Cristian Aleza.

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La Bicolor saltó al terreno de juego bajo la modalidad de fútbol 8 con una propuesta dinámica y vertical que complicó a la zaga asiática. La paridad del marcador se rompió tempranamente a los 17 minutos gracias a un tanto del atacante Danio Flores.

Esta anotación le dio tranquilidad a Honduras para manejar el ritmo de las acciones ante un rival impredecible que buscaba responder a través de contragolpes rápidos. El dominio de nustros cipotes se consolidó antes del descanso cuando Alejandro Amaya se encargó de firmar el 2-0 en el 36'.

A pesar de los esfuerzos de la India por acortar distancias en el complemento, el bloque defensivo catracho supo sostener la ventaja con orden para asegurar el boleto a la siguiente fase del torneo.

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Sin tiempo para festejos prolongados, el cuerpo técnico de la Bicolor ya prepara la estrategia para afrontar el reto más exigente de toda la competición. El próximo rival es nada menos que Francia, una de las potencias históricas que avanzó con firmeza en su respectiva llave.

Este compromiso de octavos de final representará una verdadera prueba de fuego para medir el alcance de la 'Mini H'. El duelo frente a los galos está programado para disputarse hoy mismo a las 8:15 AM (hora de Honduras).

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Redacción web
Billy Vásquez

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