Cristian Aleza: la aventura de la 'Mini H' en Azerbaiyán y el verdadero objetivo en el Mundial

Azerbaiyán está siendo una linda experiencia para 14 futbolistas hondureños en el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA por la aventura de conocer un país que está miles de kilómetros del nuestro y por lo destacado que ha sido la participación del equipo. Desde la región del Cáucaso, Cristian Aleza, seleccionador de la Sub-15 de Honduras, atendió a Diario Diez para charlar sobre lo que ha sido el torneo juvenil donde este miércoles superaron a la India y luego cayeron en penales ante Francia.

“Me quedo con la personalidad que han demostrado los jugadores. Este formato de fútbol ocho es una apuesta de FIFA para que el jugador tenga mucho tiempo de contacto con el balón”, comentó el español. Aleza destacó la capacidad de entendimiento de los muchachos, se refirió a la capacidad goleadora de los cipotes y el motivo por el que no convocó a ningún futbolista de los llamados grandes de Honduras.

LA ENTREVISTA CON CRISTIAN ALEZA

¿Cómo ha sido la experiencia en el Mundial? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Muy enriquecedora para nosotros y para los jugadores. Al final, es una oportunidad para vivir experiencias desde edades tempranas. Es algo que FIFA garantizaba: jugar muchos minutos y es algo de lo que carecíamos a nivel de esta estructura formativa. Estamos muy contentos también con cómo están desarrollando las funciones los jugadores. ¿Cómo fue ese vuelo hacia el lejano Azerbaiyán? La verdad es que los chicos lo llevaron muy bien. Había muchos jugadores para los que era su primera experiencia de montarse en un avión. Generamos un día previo de descanso, un día de activación y un día de entrenamiento posterior. La verdad es que hubo una buena aclimatación, desde el propio ecosistema de Europa. Al final, estamos en Europa y hace frío en este momento, hasta la grama sintética de los campos de recién inauguración y la adaptación a cada partido. Ustedes, como guías, ¿cómo hablan con estos chicos de 14 y 15 años que se van a montar por primera vez en un avión, van a estar tantas horas sentados durante su viaje y, más que todo, por los nervios? Generando hábitos. Al final, es ilusionante, que recorran medio planeta para representar a su país y tener una experiencia que puedan contar en el futuro. Se establecieron diferentes vínculos a nivel de conversaciones con ellos, de tener una buena hidratación durante el viaje, de tener un buen descanso, lo máximo posible. Hay un cambio de hora: son diez horas de diferencia respecto a Honduras. También procuramos una alimentación lo más saludable posible para que poco a poco vayan viviendo patrones que se viven en el alto rendimiento.

Y en cuanto a la comida, ¿cómo se maneja el tema? Hemos tenido una alimentación adecuada y con total satisfacción por cómo se están desarrollando todos los tiempos de actividades, teniendo en cuenta que la comida es lo más equilibrada posible para todas las culturas. ¿Qué comidas peculiares han probado por allá? No, al final, carne, verduras, fruta, de todo un poco, cereales. No se diferencia tanto de otras zonas de Europa o de América. ¿Ya pudieron hacer turismo? Tenemos los tiempos adecuados. Tenemos en cuenta que esta es una experiencia de varios días y que los jugadores tienen que descansar durante el tiempo que tenemos entre partidos. Son dos partidos por día. Hay simplemente un viaje de ida y vuelta a los hoteles y ya tendremos los últimos días, después del torneo, para ver lo que es Azerbaiyán. ¿Qué anécdota nos puede contar en estos días de viaje, de repente con algún futbolista en particular, a nivel de grupo o del mismo país? Creíamos que les iba a costar, pero están teniendo una madurez increíble. A nivel personal, no creo que haya algo destacado. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que, para los países, Honduras está representando unos valores de pertenencia y de honestidad que están causando también reconocimiento por parte de las instalaciones y de los clubes. Al final, la unión que se está generando fuera y dentro del campo, y que ya hemos recibido por parte de FIFA, es un reconocimiento.

¿Con qué se ha quedado de la fase de grupos? Me quedo con la personalidad que han demostrado los jugadores. Este formato de fútbol ocho es una apuesta de FIFA para que el jugador tenga mucho tiempo de contacto con el balón. Hay mucho más ataques, hay una mayor capacidad de tomar decisiones en menos tiempo y creo que estamos consiguiendo un jugador acelerado en la maduración para que, al final, estos jugadores tengan una proyección a selecciones superiores y, por qué no, exportar jugadores en una edad más temprana desde Honduras. ¿Y cuánto provecho se le puede sacar a ese tipo de torneos que son ocho contra ocho? Es algo, quizás, contra natural con el desarrollo pedagógico. Estos niños están jugando en formatos de fútbol ocho en su día a día. Nosotros también entrenamos en formato de fútbol ocho con jugadores de 14 y 15 años. ¿Qué provecho podemos sacar? Lo que te he comentado: que el jugador esté más preparado y que sea creativo en menos espacio y menos tiempo. Eso tiene mucho que ver con que perciba y reciba información de dónde están los rivales, dónde están los compañeros y de sus acciones técnicas. Al final, poco a poco, estamos viendo que el jugador hondureño es mucho más completo en el sentido de entender el juego y esto es fundamental: que enriquezcamos todo aquello en lo que somos buenos. Hay jugadores más físicos, jugadores más técnicos, jugadores más emocionales, y que sepan competir contra otros países de una forma que nos sirva como aprendizaje. ¿Qué jugadores han sorprendido a su visión? Yo creo que hemos diseñado el plan de trabajo o el tema de dar las oportunidades en máxima igualdad. Al final, hay jugadores desde un 35% hasta un 80% de minutos. Todos han tenido la oportunidad. Nosotros no queremos distinguir; al revés, si han ido 14 jugadores, es porque creemos que están demasiado aptos para una competencia. Estamos muy contentos con todas las líneas y con que el jugador ya destaque, que sepa atacar y defender, porque, realmente, el jugador, para ser profesional, tiene que ser muy activo en la cancha. ¿Qué significado tiene para ustedes que hayan marcado muchos goles? Tenemos una capacidad adaptada ahora que nos ha hecho poderosos. El partido de Canadá, por ejemplo, dimos muy pocas oportunidades a un equipo que físicamente era muy eficiente y hemos conseguido con facilidad situaciones de finalización y, sobre todo, de toma de decisiones en los últimos metros. Nosotros hemos sido solidarios, hemos visto diferentes pases para compañeros que estaban mejor situados y también hay que dar valor a equipos que realmente eran agresivos no nos hayan llegado. Creo que la mayor parte de los jugadores de la plantilla han marcado gol, excepto los porteros, obviamente, y algún defensa.

¿Cuál es su objetivo en Azerbaiyán? El objetivo es que los jugadores maduren, que para nosotros sirva como evaluación individual de los jugadores, para saber en qué momento están, qué necesitan y qué visión vamos a tener para el futuro con las conclusiones. El objetivo es vivir situaciones enriquecedoras en cuanto a que representen un modelo de entrenamiento y un modelo de competición. No nos fijamos tanto en el rendimiento porque determinadas decisiones que hubiera tomado a nivel de banquillo no las hubiera tomado en estas circunstancias, sino que hemos hecho un reparto de minutos equitativo. ¿Cómo se va a jugar esta segunda fase del torneo? Los cruces siempre te garantizan jugar cinco partidos. Lo que pasa es que, si tú vas ganando, vas jugando contra los ganadores de los otros cruces. Si tú vas perdiendo, vas a jugar contra los perdedores de los otros cruces. Siempre te garantiza poder llegar a ser campeón de la Liga C. Al final, es jugar ganador contra ganador y perdedor contra perdedor de otros grupos, o sea, de otros cruces, en la misma categoría. ¿En la segunda fase van a jugar cinco partidos también? Cinco partidos: doble partido tanto mañana como pasado mañana y un partido el siguiente día. ¿Qué puntos vio que hay que corregir? Algún detalle, obviamente, siempre va a existir. A nivel colectivo y a nivel individual. Hay que poner énfasis en algún aspecto defensivo en el que hemos tenido carencias y en que, independientemente de que nos presionen alto, tenemos que tener diferentes salidas, no solamente salidas reducidas. Yo creo que esos serían los dos aspectos que hay que tener en cuenta, pero, al final, los jugadores creo que lo han solventado muy bien.