OFICIAL: Honduras confirma su convocatoria para los amistosos contra Emiratos y Kuwait

La lista presentada por José Francisco Molina trae consigo sorpresas importantes y caras muy esperadas por la afición que busca ver una renovación y mayor competitividad en el equipo. Entre los movimientos más destacados se encuentran los regresos de Julián Martínez y Darlin Mencía, quienes vuelven a vestir los colores patrios para aportar toda su experiencia, jerarquía y desequilibrio en el terreno de juego.

Este importante viaje a territorio asiático representa una valiosa oportunidad para que la escuadra nacional continúe afinando su funcionamiento colectivo, evalúe nuevas variantes tácticas y fortalezca su identidad de juego frente a selecciones de un estilo diferente al de la Concacaf, regresando así a la actividad tras su participación en la fase de grupos de la Liga de Naciones.

La Selección de Honduras se alista para un nuevo desafío internacional al hacer oficial su lista de convocados para la próxima fecha FIFA de noviembre, una gira que llevará al combinado catracho hasta el continente asiático para disputar dos partidos amistosos de preparación frente a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait .

Otra de las grandes sorpresas de esta convocatoria se da en la portería con la inclusión del guardameta Enrique Facussé. Molina dejó fuera a Luis Ortíz. Asimismo, la juventud se mantiene firme en el equipo tras la ratificación de Mike Arana, la joven promesa del Real España que repite en el listado luego de su actuación en la pasada fecha FIFA del mes de septiembre.

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A la par de las buenas noticias y los regresos esperados, también se confirmó una baja sensible que ya se venía manejando en el entorno deportivo nacional en los últimos días, tratándose de Kervin Arriaga, quien finalmente no forma parte de este llamado. Con estas altas y bajas, la Bicolor iniciará una nueva concentración para afinar detalles físicos y mentales antes de emprender el largo vuelo hacia el continente asiático. Tampoco está Cristopher "Búho" Meléndez ni Clever Portillo de Motagua.

Dentro de las novedades también encontramos a Natanael Martínez, quien pasó de jugar en las burocráticas de Estados Unidos a una convocatoria oficial de Honduras. El joven del Espanyol Kevin Gyamfi también es otra de las sorpresas.

Por su parte, Diego Matute, delantero que forma parte del Celta de Vigo, donde compite en la División de Honor juvenil, una de las categorías del fútbol formativo español es una de las grandes novedades para el ataque.

El itinerario del combinado hondureño en territorio asiático arrancará de manera oficial el próximo 13 de noviembre cuando se enfrente a la selección de Emiratos Árabes Unidos en la ciudad de Abu Dabi. Posteriormente, el equipo nacional cerrará su gira internacional el 17 de noviembre midiéndose ante su similar de Kuwait en Kuwait City, en lo que serán dos pruebas de fuego muy exigentes para los futbolistas.

Ambos compromisos amistosos servirán de manera fundamental para que el cuerpo técnico observe de cerca el rendimiento individual de cada uno de los jugadores convocados y pruebe diferentes alternativas dentro del campo. De esta manera, la Bicolor busca seguir ajustando los últimos detalles tácticos y colectivos que le permitan llegar de la mejor manera posible a los próximos retos oficiales del año.