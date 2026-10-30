La Sub-15 de Honduras saca la casta y deja a la región a sus pies en el Mundial

La representación hondureña cerró su actuación en el Festival Mundial Sub-15 de la FIFA, llevado a cabo en tierras azerbaiyanas, consolidándose como el combinado del istmo con la mayor cosecha de unidades en el torneo, lo que brindó a sus jóvenes talentos una valiosa vivencia internacional frente a diversas filosofías futbolísticas.

Durante el certamen, el cuadro patrio afrontó un total de diez compromisos, obteniendo seis triunfos, un par de igualdades y dos tropiezos, cifras que se tradujeron en 20 unidades y una sólida diferencia favorable de veinticinco goles. Dicho registro pone de manifiesto el potencial competitivo del grupo en un escenario ideado para potenciar el crecimiento de promesas menores de quince años.