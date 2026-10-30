La Sub-15 de Honduras saca la casta y deja a la región a sus pies en el Mundial

La representación hondureña cerró su actuación en el Festival Mundial Sub-15 de la FIFA, llevado a cabo en tierras azerbaiyanas, consolidándose como el combinado del istmo con la mayor cosecha de unidades en el torneo, lo que brindó a sus jóvenes talentos una valiosa vivencia internacional frente a diversas filosofías futbolísticas.
Durante el certamen, el cuadro patrio afrontó un total de diez compromisos, obteniendo seis triunfos, un par de igualdades y dos tropiezos, cifras que se tradujeron en 20 unidades y una sólida diferencia favorable de veinticinco goles. Dicho registro pone de manifiesto el potencial competitivo del grupo en un escenario ideado para potenciar el crecimiento de promesas menores de quince años.
El camino del equipo nacional incluyó festejos ante rivales como Canadá, Panamá, India y Singapur, además de empates frente a escuadras de la talla de Francia y Guinea, mientras que los únicos descalabros se presentaron contra Chile y Guatemala, completando así una exigente agenda de partidos.
HONDURAS, LA MEJOR DEL FESTIVAL
Más allá de los resultados, disputar diez encuentros constituyó un escenario idóneo para que los juveniles sumaran rodaje fuera de sus fronteras, adaptándose a variadas exigencias tácticas y ritmos que estimulan tanto el talento individual como el funcionamiento colectivo.
Al contrastar los números con el resto de la zona, Honduras lideró la tabla regional con esos 20 puntos, superando a Costa Rica y Panamá (18), Guatemala (15), Nicaragua (10), El Salvador y Belice (9), afianzándose además con un diferencial de +25 que ratifica el rendimiento destacado de la escuadra catracha en la justa global.