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Honduras pierde ante Chile: así fue su participación en el Mundial Sub-15 de FIFA

La Mini H no pudo ante los sudamericanos, pero dejó una buena cara en el primer Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA.

Honduras pierde ante Chile: así fue su participación en el Mundial Sub-15 de FIFA

La Sub-15 de Honduras dejó una buena cara en el primer Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA.
30 de octubre de 2026 a las 08:45

La Selección de Honduras cerró su participación en el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA que se llevó a cabo en Azerbaiyán, pero lastimosamente fue con una derrota 4-0 frente a Chile en el partido disputado durante la madrugada de este viernes 30 de octubre.

La Mini H, dirigida por Cristian Aleza, se enfrentó al combinado sudamericano en uno de los encuentros destinados a definir las posiciones finales del certamen. Chile llegaba motivado después de vencer a Nigeria y confirmó su buen momento con una contundente victoria sobre los hondureños.

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Con este resultado, Honduras terminó en la posición 73 de un total de 189 selecciones participantes en esta primera edición del Mundial Sub-15 de la FIFA, una experiencia que reunió a miles de jóvenes futbolistas de diferentes partes del mundo.

Pese a la derrota en su último compromiso, el balance deportivo de la Bicolor dejó números positivos: consiguió seis victorias, dos empates y dos derrotas, con un registro de 39 goles anotados y apenas 14 recibidos durante su participación.

Cabe mencionar que La Mini H terminó en la División C, mientras Guatemala, El Salvador y Costa Rica compitieron en la División B en el primera Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA.

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Este torneo reunió a cerca de 3,000 jóvenes prospectos de las asociaciones afiliadas a la FIFA y contempló la disputa de 900 partidos, esto permitió a los futbolistas vivir una experiencia internacional y mostrar su talento.

De esta manera, la Selección de Honduras se despide de Azerbaiyán con seis triunfos y una importante experiencia para sus jóvenes jugadores, que representan parte del futuro del fútbol hondureño.

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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