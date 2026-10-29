Honduras vuelve a golear y busca cerrar con honor el Mundial Sub-15 en Azerbaiyán

La Selección de Honduras quiere cerrar con buenas sensaciones su participación en el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA. Después de firmar una doble victoria ante Tailandia y Panamá, la Mini H se prepara para afrontar su último desafío en el certamen internacional. Los 'cipotes' catrachos vencieron 5-0 a Tailandia y posteriormente derrotaron 4-1 a Panamá, completando una jornada con nueve goles anotados y apenas uno recibido.

Jeffrey Lara fue uno de los grandes protagonistas al marcar tres tantos durante los dos encuentros, con un doblete ante los tailandeses y otra anotación frente al conjunto canalero. David Vásquez, Fabrizio Santos y Danio Flores también aportaron en la goleada contra Tailandia, mientras que Luis Caraccioli, Alejandro Amaya y un autogol contribuyeron al triunfo frente a Panamá.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR HONDURAS?

La Bicolor se medirá a Chile este viernes 30 de octubre a la 1:30 de la madrugada, hora de Honduras, en Azerbaiyán. El encuentro servirá para definir la posición final del combinado catracho en el torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE