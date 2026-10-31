Lech Poznan consolidó su liderato en Polonia; Luis Palma ingresó de cambio

El Lech Poznan está pasando un brillante momento en el fútbol de Polonia donde este sábado ha consolidado el liderato del torneo que vienen sosteniendo desde hace más de un mes. Con el hondureño Luis Palma de protagonista, ingresando de cambio a los 81 minutos, el Poznan venció 3-1 al Wisla Cracovia, exequipo de Osman Chávez y Romell Quioto para consolidar una racha de triunfos espectacular.

De los 12 partidos que ha disputado en la Liga Polaca, apenas ha perdido uno y fue el 12 de septiembre que cayó 2-1 de visita frente al Górnik Zabrze; desde esa fecha acumula seis victorias al hilo, algo espectacular. En 12 fechas suma 31 puntos, producto de 10 triunfos, un empate y una derrota. Este día logró una buena marca de goles para sacarle la ventaja al Górnik que se quedó con 28 puntos pero con un partido más, algo que le está dando ventaja.