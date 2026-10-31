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Lech Poznan consolidó su liderato en Polonia; Luis Palma ingresó de cambio

El hondureño Luis Palma vio acción los últimos minutos en la victoria del Lech Poznan sobre el Wisla Cracovia. Solo han perdido un compromiso liguero

Lech Poznan consolidó su liderato en Polonia; Luis Palma ingresó de cambio

El hondureño Luis Palma ingresó de cambio en el triunfo del Lech Poznan sobre el Wisla Cracovia por la liga polaca.
31 de octubre de 2026 a las 13:04

El Lech Poznan está pasando un brillante momento en el fútbol de Polonia donde este sábado ha consolidado el liderato del torneo que vienen sosteniendo desde hace más de un mes.

Con el hondureño Luis Palma de protagonista, ingresando de cambio a los 81 minutos, el Poznan venció 3-1 al Wisla Cracovia, exequipo de Osman Chávez y Romell Quioto para consolidar una racha de triunfos espectacular.

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De los 12 partidos que ha disputado en la Liga Polaca, apenas ha perdido uno y fue el 12 de septiembre que cayó 2-1 de visita frente al Górnik Zabrze; desde esa fecha acumula seis victorias al hilo, algo espectacular.

En 12 fechas suma 31 puntos, producto de 10 triunfos, un empate y una derrota. Este día logró una buena marca de goles para sacarle la ventaja al Górnik que se quedó con 28 puntos pero con un partido más, algo que le está dando ventaja.

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Luis Palma ya marcó en la pasada fecha en la liga, pero este sábado solo disputó 10 minutos, pues el entrenador está cuidando algunos futbolistas ya que la próxima semana tendrá partido de Europa League. Visitarán al Benfica en Lisboa.

Este duelo por torneos se la UEFA será el próximo jueves 5 de noviembre a las 2.00 pm, hora de Honduras. Será el cuarto partido de la competencia, pues en los tres anteriores suma dos derrotas (ante Crystal Palace y Leverkusen) y apenas un empate (1-1 contra Sunderland).

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Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Editor

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

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