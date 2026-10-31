Keyrol Figueroa sigue en racha con el Port Vale y marcó su tercer gol de la temporada

El delantero hondureño Keyrol Figueroa vive su mejor momento en el fútbol inglés. Con apenas 20 años, el atacante catracho atraviesa una semana dorada que ilusiona tanto a su club, el Port Vale, como a la afición de la Selección Nacional de Honduras. En cuestión de pocos días, Figueroa firmó dos anotaciones claves. Primero se lució marcando frente al Manchester City Sub-21 en el EFL Trophy, y este fin de semana confirmó su gran momento al anotar en la victoria por 4-2 ante el Rochdale.

El tanto llegó en el minuto 86 del encuentro, cuando aprovechó un gran centro raso de su compañero George Hall para empujar el balón al fondo de la red y sellar el triunfo definitivo. Con esta conquista, el joven delantero suma ya 3 goles en apenas 4 partidos con la camiseta del Port Vale. El partido disputado este sábado fue redondo para el equipo blanquinegro. Además del gol de Figueroa, el marcador se construyó con las anotaciones de Onel Hernández (2'), George Byers de penal (11') y Jordan Lawrence-Gabriel (22'). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Gracias a este contundente triunfo, el Port Vale llegó a 15 puntos y logró un respiro importante al salir de la zona de descenso, ubicándose momentáneamente en el puesto 17 de la cuarta división de Inglaterra.

Este gran rendimiento llega en el momento justo, justo en la antesala de la próxima Fecha FIFA, donde se espera que el nombre de Keyrol Figueroa aparezca en la convocatoria del seleccionador nacional, José Francisco Molina, para defender los colores de Honduras. El próximo reto para el artillero catracho y su equipo será el próximo sábado 7 de noviembre a las 9:00 a.m., cuando enfrenten al Scunthorpe en la primera ronda de la tradicional FA Cup.