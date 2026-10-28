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Luis Palma queda eliminado de la Copa de Polonia ante equipo de tercera división

El Lech Poznan, equipo donde milita el delantero hondureño, fue echado de la Copa de Polonia por un equipo de la tercera división.

Luis Palma queda eliminado de la Copa de Polonia ante equipo de tercera división

El delantero hondureño y su equipo fueron eliminados de la Copa de Polonia.
28 de octubre de 2026 a las 15:34

El Lech Poznań, equipo donde juega el hondureño Luis Palma, protagonizó una de las sorpresas de la Copa de Polonia al perder 1-0 frente al Siarka Tarnobrzeg, equipo de la tercera división. La derrota dejó fuera del certamen al vigente campeón polaco, que no pudo superar los dieciseisavos de final.

El único gol del encuentro llegó al minuto 64, cuando Arkadiusz Kasia conectó de cabeza un centro de Bruno Wacławek tras un tiro de esquina y venció al guardameta Mateusz Pruchniewski.

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Luis Palma fue titular con el Lech Poznań, pero su participación terminó en el descanso. El catracho fue sustituido por Eryk Śledziński para el inicio de la segunda parte, después de una primera mitad en la que su equipo tuvo dificultades para transformar la posesión del balón en ocasiones claras de gol.

El panorama del encuentro se complicó para los visitantes en el cierre del primer tiempo, cuando Yannick Agnero recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado al minuto 45+1. Con un hombre menos, el equipo del catracho mantuvo la posesión después del descanso, pero no encontró la fórmula para romper la defensa rival.

La eliminación representa un duro golpe para el equipo de Palma, que llegaba como favorito por su condición de campeón nacional.

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Ahora, el conjunto de Poznań deberá concentrarse en sus próximos compromisos. Este sábado 31 de octubre recibirá al Wisła Kraków por la jornada 13 de la liga polaca, mientras que el jueves 5 de noviembre visitará al Benfica de Portugal en la cuarta fecha de la fase liga de la Europa League.

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Gilmer Barralaga
Gilmer Barralaga
Periodista

Licenciado en Periodismo formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente redacto contenido deportivo nacional e internacional para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo.

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