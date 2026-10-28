Luis Palma queda eliminado de la Copa de Polonia ante equipo de tercera división

El Lech Poznań, equipo donde juega el hondureño Luis Palma, protagonizó una de las sorpresas de la Copa de Polonia al perder 1-0 frente al Siarka Tarnobrzeg, equipo de la tercera división. La derrota dejó fuera del certamen al vigente campeón polaco, que no pudo superar los dieciseisavos de final. El único gol del encuentro llegó al minuto 64, cuando Arkadiusz Kasia conectó de cabeza un centro de Bruno Wacławek tras un tiro de esquina y venció al guardameta Mateusz Pruchniewski.

Luis Palma fue titular con el Lech Poznań, pero su participación terminó en el descanso. El catracho fue sustituido por Eryk Śledziński para el inicio de la segunda parte, después de una primera mitad en la que su equipo tuvo dificultades para transformar la posesión del balón en ocasiones claras de gol. El panorama del encuentro se complicó para los visitantes en el cierre del primer tiempo, cuando Yannick Agnero recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado al minuto 45+1. Con un hombre menos, el equipo del catracho mantuvo la posesión después del descanso, pero no encontró la fórmula para romper la defensa rival. La eliminación representa un duro golpe para el equipo de Palma, que llegaba como favorito por su condición de campeón nacional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE