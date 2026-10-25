Luis Palma silencia al Legia con un gol agónico y acaba con su sequía en Polonia

Luis Enrique Palma se vistió de héroe en el último suspiro y le regaló una victoria de oro al Lech Poznan, que derrotó 2-1 al Legia de Varsovia como visitante, en duelo correspondiente a la jornada 12 de la primera división de Polonia. El atacante hondureño apareció en el momento decisivo para empujar la pelota al fondo de las redes y desatar la celebración de su equipo. Cuando el encuentro parecía llegar a su desenlace, el catracho aprovechó la oportunidad que tuvo frente a la portería rival y marcó el tanto que sentenció el triunfo del Lech Poznan. Su anotación terminó siendo determinante en un compromiso exigente, en el que los visitantes lograron llevarse los tres puntos en una cancha complicada.

Tras enviar el balón al fondo de las redes, Palma celebró con las manos en las orejas, un gesto que acompañó la explosión de alegría por una victoria de gran importancia. El hondureño fue protagonista de una noche especial al aparecer en el instante preciso para inclinar la balanza a favor de su equipo. Con este gol, el futbolista hondureño alcanzó dos anotaciones y dos asistencias en la máxima categoría del fútbol polaco. Sus números reflejan su aporte ofensivo con el Lech Poznan, que encontró en el catracho la solución para resolver un partido que se definió hasta los últimos segundos.