Dereck Moncada sigue imparable en Suiza: así fue su octavo gol con el Lugano

Dereck Moncada continúa dando pasos agigantados en el fútbol europeo. El joven delantero hondureño volvió a demostrar su capacidad goleadora con el FC Lugano al marcar en la visita al Thun, en un encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Liga de Suiza. El atacante catracho protagonizó una acción en la que sacó a relucir sus principales virtudes: potencia, velocidad y tranquilidad para definir frente al guardameta rival. Moncada aprovechó el espacio, aceleró para dejar atrás al defensa rival y se plantó ante el portero, al que superó con una definición precisa para celebrar una nueva anotación en territorio suizo.

La jugada dejó evidenciada las condiciones del futbolista de apenas 18 años, que volvió a marcar diferencias con su capacidad para atacar los espacios y convertir una oportunidad en gol. Su explosividad le permitió ganar la carrera ante los defensores, mientras que la resolución frente al arquero terminó de completar una gran acción individual del hondureño. Este tanto significa el octavo de Dereck Moncada en todas las competiciones desde su llegada al fútbol suizo, una cifra que confirma el crecimiento que viene experimentando en su primera etapa en Europa y con el Lugano.

El hondureño ha sabido aprovechar sus oportunidades y continúa sumando argumentos para consolidarse en el equipo suizo. Cabe recordar que anotó un gol histórico en la fase preliminar de la Conference League y que también ya se hizo presente en el marcador en la competición europea. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE