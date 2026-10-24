Andy Nájar revela las claves del título de Nashville : "Mentalidad ganadora"

El defensor hondureño Andy Nájar, uno de los pilares del Nashville SC, valoró con entusiasmo la conquista del Supporters’ Shield que acredita al conjunto de Tennessee como el mejor equipo de la temporada regular en la MLS. Tras asegurar el primer título del año con una victoria sabatina, el catracho destacó la cohesión táctica del grupo y la fortaleza mental que les permitió imponerse sobre plantillas de altísimo perfil mediático en el balompié estadounidense.

Con la sencillez que lo caracteriza, el futbolista oriundo de Santa Cruz de Marcovia, Choluteca, atribuyó el éxito al esfuerzo colectivo por encima de las individualidades de renombre. Nájar subrayó que el vestuario mantuvo la claridad de objetivos desde el arranque del certamen, consolidando una estructura compacta capaz de competir al más alto nivel en cada escenario. "Agradecido con Dios porque desde un principio era lo que buscábamos (ser los mejores de la temporada), tenía esa hambre y mentalidad de lograr cosas importantes. Hoy fue un partido difícil y lo pudimos conseguir. Esperamos seguir de la misma manera y que lleguen muchos más éxitos", comentó el hondureño al repasar la gesta en territorio canadiense.

AY AY AY AY 🗣️🗣️🗣️ https://t.co/gSm78tkgRp — Nashville SC (@NashvilleSC) October 24, 2026

A pesar de haber asegurado matemáticamente la cima de la tabla general, el hambre de victoria en el cuadro amarillo se mantiene intacta. Nájar advirtió que la plantilla encara con absoluta responsabilidad los tres compromisos restantes de la fase regular, con la firme intención de estirar el récord de puntos de la franquicia antes del arranque de los playoffs. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Creo que somos un equipo que cuando las cosas no se nos dan colectivamente también se nos dan individuales", reconoce Andy sobre el rendimiento integral alcanzado por la plantilla en este curso. El rendimiento individual del catracho ha sido superlativo a lo largo del año, consolidándose como uno de los laterales más destacados del certamen norteamericano, mérito que le valió ser convocado al Juego de Estrellas de la MLS. Asimismo, su aporte fue determinante para que la escuadra de Tennessee alcanzara las semifinales de la Champions de Concacaf tras eliminar al Club América en el Estadio Azteca.