Mauricio Dubón, opción para los Blue Jays de Toronto de cara a la temporada 2027

El hondureño Mauricio Dubón vuelve a aparecer en el radar de posibles movimientos de las Grandes Ligas. Esta vez, los Toronto Blue Jays surgen como un posible destino para el jugador catracho, quien acaba de quedar disponible en el mercado de agentes libres después de su destacada temporada con los Atlanta Braves. El portal especializado Jays Journal publicó un análisis en el que propone a Dubón como una incorporación ideal para reforzar la banca de Toronto de cara a 2027. La publicación señala que las constantes lesiones que sufrió el equipo durante la campaña pasada dejaron en evidencia la falta de profundidad de su plantilla, especialmente entre los jugadores suplentes.

El artículo destaca que varios peloteros que tuvieron que asumir responsabilidades importantes terminaron con estadísticas negativas, mientras que las contribuciones de los relevistas ofensivos fueron insuficientes. Por ello, considera que Dubón podría convertirse en una solución gracias a su experiencia, capacidad defensiva y facilidad para cubrir diferentes posiciones. El sampedrano viene de completar una de sus mejores temporadas ofensivas en las Grandes Ligas. Con Atlanta registró un promedio de bateo de .276, conectó 12 cuadrangulares, impulsó 73 carreras y se robó 10 bases, además de terminar con un OPS de .720. Estos números fortalecen su candidatura para encontrar un contrato atractivo durante el mercado invernal.