Mauricio Dubón, opción para los Blue Jays de Toronto de cara a la temporada 2027

El hondureño Mauricio Dubón vuelve a aparecer en el radar de posibles movimientos de las Grandes Ligas. Esta vez, los Toronto Blue Jays surgen como un posible destino para el jugador catracho, quien acaba de quedar disponible en el mercado de agentes libres después de su destacada temporada con los Atlanta Braves.
El portal especializado Jays Journal publicó un análisis en el que propone a Dubón como una incorporación ideal para reforzar la banca de Toronto de cara a 2027. La publicación señala que las constantes lesiones que sufrió el equipo durante la campaña pasada dejaron en evidencia la falta de profundidad de su plantilla, especialmente entre los jugadores suplentes.
El artículo destaca que varios peloteros que tuvieron que asumir responsabilidades importantes terminaron con estadísticas negativas, mientras que las contribuciones de los relevistas ofensivos fueron insuficientes. Por ello, considera que Dubón podría convertirse en una solución gracias a su experiencia, capacidad defensiva y facilidad para cubrir diferentes posiciones.
El sampedrano viene de completar una de sus mejores temporadas ofensivas en las Grandes Ligas. Con Atlanta registró un promedio de bateo de .276, conectó 12 cuadrangulares, impulsó 73 carreras y se robó 10 bases, además de terminar con un OPS de .720. Estos números fortalecen su candidatura para encontrar un contrato atractivo durante el mercado invernal.
Sin embargo, su mayor atractivo está en la defensa. Dubón puede desempeñarse en prácticamente todas las posiciones del diamante, excepto como receptor y lanzador. En 2026 acumuló cerca de 800 entradas en los jardines y más de 500 en el cuadro interior. Además, tiene dos Guantes de Oro, conquistados en 2023 y 2025 con Houston, y fue finalista nuevamente en 2026 con Atlanta.
El análisis también reconoce que Toronto tiene una alternativa similar en Ernie Clement, quien ha demostrado capacidad para desempeñarse en distintas posiciones. Por eso, la llegada de Dubón tendría más sentido si los Blue Jays modifican su estructura del cuadro interior o deciden mover alguna de sus piezas actuales. No se trata de una negociación confirmada, sino de una recomendación periodística sobre las necesidades del equipo.
Mauricio Dubón ya figura como agente libre desde el 29 de octubre, por lo que su futuro deportivo comienza a tomar protagonismo en el mercado de las Grandes Ligas. Atlanta podría intentar retenerlo, pero Toronto aparece como una alternativa interesante para el hondureño. Su versatilidad y experiencia podrían abrirle las puertas de una nueva organización y darle otro importante capítulo a su carrera en el béisbol estadounidense.