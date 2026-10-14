Mauricio Dubón nominado a su tercer Guante de Oro tras brillar con Bravos de Atlanta

El pelotero hondureño Mauricio Dubón vuelve a estar entre los mejores defensores de las Grandes Ligas. El jugador de los Bravos de Atlanta fue anunciado como finalista al Guante de Oro 2026 en la categoría de utility y ahora buscará conquistar por tercera ocasión uno de los reconocimientos más prestigiosos del béisbol. La nominación llega después de una temporada en la que volvió a demostrar su capacidad para responder en distintas posiciones del diamante. Dubón competirá por el galardón junto a Jared Triolo, de los Pittsburgh Pirates, e Ildemaro Vargas, de los Arizona Diamondbacks. Los tres fueron seleccionados como finalistas de la Liga Nacional en una categoría que reconoce la versatilidad y el rendimiento defensivo de los jugadores capaces de desempeñarse en diferentes posiciones.

El catracho cuenta con dos Guantes de Oro en su trayectoria. Ganó las distinciones de 2023 y 2025 como utility de la Liga Americana con los Houston Astros, por lo que ahora tendrá la oportunidad de sumar un tercer premio, esta vez representando a Atlanta en la Liga Nacional. Su candidatura confirma la continuidad de su buen trabajo defensivo incluso después de cambiar de organización. Durante la campaña de 2026, Dubón volvió a destacar por su versatilidad. Principalmente cubrió el campocorto y el jardín izquierdo, aunque también tuvo participación en segunda y tercera base, además del jardín central. De acuerdo con los datos publicados por MLB, registró seis outs por encima del promedio en el campocorto, una muestra de su impacto defensivo en una temporada exigente.

Congratulations to our Gold Glove Award finalists: Chris Sale, Matt Olson, Michael Harris II, and Mauricio Dubón! https://t.co/7sbvH1cqUG — Atlanta Braves (@Braves) October 14, 2026

El hondureño no es el único representante de Atlanta entre los candidatos. Los Bravos también cuentan con Matt Olson, Michael Harris II y Chris Sale como finalistas en sus respectivas posiciones, lo que refleja la presencia del equipo entre los defensores destacados de la temporada. Pese a la eliminación ante los Dodgers en la Serie Divisional, varios jugadores de Atlanta terminaron el año con reconocimientos individuales en el horizonte. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los Guantes de Oro son entregados a partir de la evaluación del rendimiento defensivo, con votos de los entrenadores y mánagers de las Grandes Ligas, además del índice defensivo de la Sociedad para la Investigación del Béisbol Americano (SABR). Los ganadores de la edición 2026 serán anunciados el domingo 1 de noviembre, según el calendario oficial de MLB.