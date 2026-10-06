La jugada de Mauricio Dubón que sorprendió a toda la MLB: así evitó un jonrón el hondureño

Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 3-1 a los Bravos de Atlanta en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional y tomaron ventaja de 2-1 en la serie al mejor de cinco.



Sin embargo, uno de los momentos más espectaculares de la noche tuvo como protagonista al hondureño Mauricio Dubón, quien protagonizó una espectacular jugada defensiva para evitar un posible cuadrangular de Freddie Freeman. La acción ocurrió en la parte alta del tercer inning, cuando los Dodgers buscaban aprovechar una oportunidad con corredor en primera y ningún out. Freeman, precisamente un antiguo ídolo de Atlanta, conectó un batazo profundo hacia el jardín izquierdo que salió disparado de su bate a 101.3 millas por hora.

Dubón siguió la trayectoria de la pelota desde el momento del contacto y retrocedió rápidamente hasta acercarse a la pared. El hondureño calculó el momento exacto para saltar y extendió su guante para quedarse con la pelota justo antes de que pudiera caer en el bullpen de los Dodgers. La atrapada fue todavía más espectacular por la dificultad de la jugada. Dubón tuvo que medir perfectamente su carrera, calcular el salto y controlar su cuerpo mientras se acercaba a la pared. Finalmente, consiguió atrapar la pelota y terminó chocando contra el muro, pero mantuvo la posesión para registrar el primer out del episodio.

La jugada tuvo además un enorme valor para Atlanta. De acuerdo con MLB, la atrapada probablemente evitó un jonrón de dos carreras de Freeman y, como mínimo, convirtió lo que parecía ser un extrabase en un out. La diferencia podía haber sido todavía mayor porque el batazo llegó con un corredor en circulación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Dubón no solo evitó el cuadrangular, sino que le dio un respiro al abridor Chris Sale, quien hasta ese momento había conseguido sus primeros seis outs del encuentro mediante ponches. El pitcher de los Bravos necesitaba precisamente una jugada de ese calibre para salir de una situación complicada.

LOS DODGERS SE PONEN ARRIBA EN LA SERIE

Los Dodgers, sin embargo, continuaron presionando después de la espectacular intervención del hondureño. Con dos outs consiguieron llenar las bases, pero Sale logró escapar del problema cuando Miguel Rojas conectó una línea al jardín derecho que terminó en las manos de la defensa de Atlanta. Freeman tendría la oportunidad de tomar revancha poco después. En su siguiente turno, el primera base de los Dodgers conectó un poderoso cuadrangular hacia el jardín derecho-central que puso a Los Ángeles con ventaja de 3-0 y llegó al 18.º jonrón de su carrera en postemporada. Esta vez, Dubón no tuvo ninguna posibilidad de llegar a la pelota. Antes del jonrón de Freeman, el también jardinero Kiké Hernández había conectado un cuadrangular de dos carreras con Andy Pages en circulación. Esos dos batazos terminaron siendo determinantes para que los Dodgers se impusieran en una noche en la que Yoshinobu Yamamoto también fue protagonista desde el montículo.