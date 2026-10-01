Dubón se lució: Bravos avanza y este será su duro rival en la Serie Divisional

Los Bravos de Atlanta, equipo del hondureño Mauricio Dubón, dieron un golpe de autoridad este jueves al derrotar 6-2 a los Phillies de Filadelfia y conseguir su boleto a la Serie Divisional de la Liga Nacional de la MLB.



Atlanta tomó el control del partido desde la primera entrada. Michael Harris II conectó un cuadrangular que permitió que Ronald Acuña Jr. y Matt Olson anotaran, colocando rápidamente el marcador 3-0 a favor de los locales.

La ofensiva de los Bravos volvió a responder en la cuarta entrada. Ozzie Albies conectó un cuadrangular de dos carreras para ampliar la ventaja a 5-0 y colocar a Atlanta cada vez más cerca de la siguiente ronda.



Los Phillies reaccionaron en la sexta entrada con una carrera anotada por Kyle Schwarber, luego de un rodado de Alec Bohm al campocorto, pero los Bravos no permitieron que el rival se acercara demasiado.



En la parte baja de la séptima entrada, Matt Olson conectó un cuadrangular solitario por el jardín central para devolverle a Atlanta una ventaja de cinco carreras y establecer el 6-1.



Philadelphia consiguió otra carrera en la octava entrada mediante un elevado de sacrificio de Trea Turner, que permitió la anotación de Derek Hill para el definitivo 6-2.



Con este resultado, los Bravos superaron la Serie de Comodines ante los Phillies y ahora se medirán a los Dodgers en la Serie Divisional.

-Así le fue a Mauricio Dubón-

El hondureño Mauricio Dubón fue titular como campocorto y ocupó el quinto puesto en el orden al bate.



El catracho no pudo conectar imparables en sus cuatro turnos: se ponchó tirándole en la primera entrada, falló con línea al campocorto en la tercera, volvió a ser retirado con una línea al jardín central en la sexta y terminó con un rodado de out en la séptima.

Sin embargo, Dubón volvió a destacar con su guante. En una de las jugadas defensivas más llamativas del encuentro, el hondureño realizó una espectacular atrapada sobre un batazo complicado, se estiró para quedarse con la pelota, se giró rápidamente y lanzó a primera base para completar el out. La jugada incluso fue destacada y publicada por las plataformas oficiales de MLB, recordando las condiciones defensivas que le han permitido a Dubón conquistar dos Guantes de Oro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

-Una nueva Serie Divisional para Atlanta-

Los Bravos disputarán su Serie Divisional número 22 desde la creación de esta ronda en 1995. El registro histórico de la franquicia en esta instancia es de 9 series ganadas y 12 perdidas, según la guía histórica de MLB. Atlanta no llegaba a esta ronda desde 2023. En 2021 derrotó a los Cerveceros de Milwaukee 3-1 y posteriormente conquistó la Serie Mundial. En 2022 y 2023, los Bravos fueron eliminados por los Phillies, ambas veces por 3-1. En 2024 quedaron fuera en la Serie de Comodines ante los Padres de San Diego. Ahora tendrán enfrente a unos Dodgers que vienen de conquistar la Serie Mundial en 2024 y 2025. Los Angeles terminó la temporada regular como segundo de la Liga Nacional y tendrá la ventaja de localía para iniciar la serie.

-Así será la serie entre Bravos y Dodgers-