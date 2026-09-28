Dubón rompe varios récords personales y firma su mejor temporada en Grandes Ligas

El pelotero hondureño, Mauricio Dubón terminó la temporada regular en las Grandes Ligas como una pieza importante de los Bravos de Atlanta, que conquistaron su división (este de la Liga Nacional). El catracho aprovechó sus oportunidades y estableció nuevas marcas personales en diferentes apartados ofensivos.

El catracho estableció un nuevo récord de cuadrangulares al conectar 12, superando los 10 que había conseguido anteriormente. También elevó considerablemente su registro de carreras impulsadas, pasando de 47 a 73 durante esta campaña.

En cuanto a los dobles, Dubón alcanzó una nueva cifra máxima al conectar 28, dos más que su anterior registro de 26. Además, consiguió 35 bases por bolas, superando las 24 que había acumulado como mejor marca personal.

El nacido en San Pedro Sula también tuvo su mejor registro en bases robadas, llegando a 10 y dejando atrás las siete que había conseguido previamente. En el apartado de imparables, terminó con 158, superando ampliamente los 130 que tenía como récord.