San Pedro Sula, la capital del béisbol centroamericano con la Copa Rangers 2026

La Capital Industrial de Honduras vibra con el inicio de la Copa Rangers 2026, un torneo internacional que celebra por todo lo alto el 45 aniversario de esta emblemática institución beisbolera. Fundado el 9 de septiembre de 1981, el club Rangers ratifica su liderazgo histórico en la formación de talentos al albergar una verdadera fiesta deportiva del 1 al 4 de octubre.

Esta edición especial reúne a más de 300 niños y jóvenes pertenecientes a delegaciones de Honduras, Nicaragua y El Salvador. La feria deportiva está diseñada para ofrecer una experiencia inolvidable a los atletas, caracterizada por un despliegue de organización donde no falta nada y donde sobrepasa el entusiasmo y el amor por el juego limpio.

La competencia dio su batazo inicial con un emocionante encuentro inaugural en la categoría U-12, donde la novena de Rivas Nicaragua mostró su solidez al imponerse con un marcador de 5-0 ante el conjunto de Roatán. Este partido abrió el telón de una contienda que promete grandes emociones en todas sus divisiones.

El talento hondureño dice presente a través de una nutrida representación de equipos locales y regionales. Entre las novenas nacionales que buscan dejar la copa en casa destacan el anfitrión Rangers, junto a Lima Club, Fuerzas Armadas de Honduras (FAH), Roatán, Utila, Imdepor y Gigantes.