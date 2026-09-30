Bravos de Mauricio Dubón caen ante Phillies y todo se define en el tercer partido

Los Bravos de Atlanta, con el hondureño Mauricio Dubón, perdieron 4-3 ante los Phillies de Filadelfia este miércoles en el segundo partido de la Serie de Comodín de la MLB, por lo que el equipo que avance a la Serie Divisional se definirá en el tercer y decisivo encuentro. Atlanta, dirigido por Walt Weiss, había tomado ventaja en la serie tras imponerse 5-3 en el primer juego, pero no pudo cerrar la clasificación en casa y ahora tendrá que disputar un último compromiso ante Filadelfia. Los Phillies comenzaron ganando desde la primera entrada. Bryce Harper conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió a Trea Turner llegar al plato para colocar el 1-0.

Los Bravos respondieron de inmediato en la parte baja del primer episodio. Matt Olson conectó un imparable y Ronald Acuña Jr. anotó la carrera del empate para el 1-1. El marcador se mantuvo igualado hasta la séptima entrada, cuando Atlanta logró tomar el control del encuentro. Drake Baldwin conectó un doble al jardín central e impulsó a Sean Murphy para el 2-1, mientras Kim Ha-seong quedó en tercera base. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Posteriormente, Matt Olson conectó un elevado de sacrificio que permitió a Kim Ha-seong anotar la tercera carrera de los Bravos. Sin embargo, cuando Atlanta parecía encaminado a quedarse con la victoria, apareció el drama. El lanzador Raisel Iglesias permitió cuadrangulares consecutivos de Kyle Schwarber y Bryce Harper, quienes empataron el encuentro 3-3. El partido tuvo que extenderse hasta los extra innings y Mauricio Dubón pasó a defender el campocorto después de iniciar el encuentro como jardinero izquierdo. En la décima entrada llegó el golpe definitivo para Filadelfia. Alec Bohm conectó un cuadrangular solitario ante el lanzador Didier Fuentes y puso el 4-3 que terminó siendo definitivo.

-- Así le fue a Mauricio Dubón --

Mauricio Dubón fue titular como jardinero izquierdo y quinto bate de los Bravos. El hondureño falló con una línea al campocorto en la primera entrada y luego fue retirado con un rodado al campocorto en el cuarto episodio.