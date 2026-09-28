Cinco atletas representarán a Honduras en el Campeonato de Esgrima en Nicaragua

La esgrima hondureña afina detalles para afrontar una nueva competencia internacional, con una delegación que buscará dejar en alto el nombre del país en tierras nicaragüenses.

Como parte del proceso previo al torneo, se realizó la juramentación de los cinco atletas nacionales que competirán en las categorías Cadete y Juvenil durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Esgrima, programado del 7 al 13 de octubre en Nicaragua.

Los representantes de Honduras serán Mario Ramírez, Iker Escoto, Isabella García, Dana Vides y Alessandra Sierra, quienes asumirán el reto internacional acompañados por el entrenador Javier Escoto.