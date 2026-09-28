Honduras se prepara para los Juegos Centroamericanos Estudiantiles con Discapacidad

Como parte de este proceso, la delegación catracha, conformada por Vilma Alvarado, Mario Galindo y Daniel Martínez , participa en la reunión de jefes de misión y comisión técnica, donde se establecen los principales aspectos relacionados con la presencia hondureña en la competencia.

Honduras continúa afinando detalles de cara a los XII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad , evento que se llevará a cabo del 25 al 31 de octubre de 2026 en Retalhuleu, Guatemala .

Los representantes nacionales también realizaron un recorrido por los escenarios deportivos que serán utilizados durante las jornadas competitivas. Asimismo, cumplieron con la entrega de la inscripción nominal de las disciplinas en las que Honduras tendrá participación.

La presencia en esta justa centroamericana representa una importante plataforma para que los estudiantes con discapacidad puedan demostrar sus capacidades, adquirir experiencia competitiva y portar con orgullo los colores de Honduras frente a atletas de otros países de la región.

La preparación y participación hondureña se desarrolla mediante el trabajo coordinado entre CONDEPAH y CONDEPOR, instituciones que buscan ampliar los espacios de inclusión y las oportunidades de desarrollo a través del deporte. De esta manera, Honduras avanza hacia Retalhuleu con el objetivo de que el deporte adaptado estudiantil siga creciendo.