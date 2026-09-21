Así fue el festejo de Taylor Swift al primer touchdown de Travis: "Ese es mi marido"

Los Kansas City Chiefs superaron este domingo a los Indianapolis Colts con un gol de campo en el último segundo de la prórroga tras un reñido duelo en el que Patrick Mahomes dio tres pases de 'touchdown'. El mariscal de campo de los Chiefs terminó con 32 de 47 pases para 347 yardas, mientras que Daniel Jones, de los Colts, completó 22 de 31 para 210 yardas y un pase de 'touchdown', aunque sufrió una intercepción.

Los Chiefs se ponen 2-0, con los dos partidos de local, al final de la segunda semana de la NFL, mientras que a los Colts se les empieza a hacer cuesta arriba, con 0-2. Los Colts se adelantaron con un 'touchdown' de Tyler Warren, que recibió el balón a pase de Jones en la zona de anotación. En su siguiente ataque, Jones cometió un grave error al ser interceptado por Kristian Fulton en la yarda 16 de los Colts, dejando a los Chiefs en una posición inmejorable. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, Mahomes no pudo aprovechar esa ofensiva, que terminó en un gol de campo. En la siguiente, sin embargo, Mahomes puso un pase para el 'touchdown' de Travis Kelce para que los Chiefs se adelantaran 10 a 7.

La transmisión inmediatamente mostró a Taylor celebrando desde uno de los palcos del Arrowhead Stadium. Swift señaló directamente su anillo de casamiento y pareció gritar: “¡Ese es mi marido!”, antes de abrazar y chocar las manos con quienes estaban a su alrededor. La cantante asistió al partido junto a sus padres, Andrea y Scott Swift, y dejó muy claro a quién había ido a apoyar.

Los Chiefs superaron a los Colts en el tiempo extra

Dos goles de campo de los Colts para abrir el segundo cuarto, más un 'touchdown' para cada equipo dejaron el marcador con un 17-20 al descanso favorable a Indianapolis. El 'touchdown' de los Colts fue de Jonathan Taylor -el primero de dos- tras una potente carrera de 24 yardas. Taylor terminó el partido con 92 yardas en sus 24 intentos de carrera.