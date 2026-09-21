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Así fue el festejo de Taylor Swift al primer touchdown de Travis: "Ese es mi marido"

Taylor Swift se mostró orgullosa después de que Travis Kelce anotara su primer touchdown de la temporada.

Así fue el festejo de Taylor Swift al primer touchdown de Travis: Ese es mi marido
21 de septiembre de 2026 a las 11:11

Los Kansas City Chiefs superaron este domingo a los Indianapolis Colts con un gol de campo en el último segundo de la prórroga tras un reñido duelo en el que Patrick Mahomes dio tres pases de 'touchdown'.

El mariscal de campo de los Chiefs terminó con 32 de 47 pases para 347 yardas, mientras que Daniel Jones, de los Colts, completó 22 de 31 para 210 yardas y un pase de 'touchdown', aunque sufrió una intercepción.

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Los Chiefs se ponen 2-0, con los dos partidos de local, al final de la segunda semana de la NFL, mientras que a los Colts se les empieza a hacer cuesta arriba, con 0-2.

Los Colts se adelantaron con un 'touchdown' de Tyler Warren, que recibió el balón a pase de Jones en la zona de anotación.

En su siguiente ataque, Jones cometió un grave error al ser interceptado por Kristian Fulton en la yarda 16 de los Colts, dejando a los Chiefs en una posición inmejorable.

Sin embargo, Mahomes no pudo aprovechar esa ofensiva, que terminó en un gol de campo. En la siguiente, sin embargo, Mahomes puso un pase para el 'touchdown' de Travis Kelce para que los Chiefs se adelantaran 10 a 7.

La cantante asistió al partido junto a sus padres, Andrea y Scott Swift, y dejó muy claro a quién había ido a apoyar.

La cantante asistió al partido junto a sus padres, Andrea y Scott Swift, y dejó muy claro a quién había ido a apoyar.

La transmisión inmediatamente mostró a Taylor celebrando desde uno de los palcos del Arrowhead Stadium.

Swift señaló directamente su anillo de casamiento y pareció gritar: “¡Ese es mi marido!”, antes de abrazar y chocar las manos con quienes estaban a su alrededor.

La cantante asistió al partido junto a sus padres, Andrea y Scott Swift, y dejó muy claro a quién había ido a apoyar.

Los Chiefs superaron a los Colts en el tiempo extra

Dos goles de campo de los Colts para abrir el segundo cuarto, más un 'touchdown' para cada equipo dejaron el marcador con un 17-20 al descanso favorable a Indianapolis.

El 'touchdown' de los Colts fue de Jonathan Taylor -el primero de dos- tras una potente carrera de 24 yardas. Taylor terminó el partido con 92 yardas en sus 24 intentos de carrera.

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Los Chiefs recuperaron la ventaja al arrancar el segundo tiempo con un 'touchdown' de Jalen Royals en un cuarto 'down', en una ofensiva en la que Mahomes había conectado un pase de 45 yardas que dejó a Kansas City en la zona roja.

Otro gol de campo de los Chiefs y el segundo 'touchdown' de Taylor para los Colts dejaron el marcador 27-27 al final del tiempo reglamentario.

Los Chiefs tuvieron el primer ataque en el tiempo extra que acabó con 'field goal'. Los Colts estuvieron a punto de perder el partido con una casi pérdida de Laquon Treadwell tras un pase de 48 yardas de Jones, pero, cuando Kansas City ya celebraba, la revisión determinó que el receptor había sido derribado por contacto.

Indianapolis no supo aprovechar esa segunda vida y su ataque acabó en un 'field goal' que volvió a igualar el partido y dio a los Chiefs la última posesión, en la que aseguraron la victoria gracias al gol de campo definitivo de Harrison Butker.

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Agencia EFE
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