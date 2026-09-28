Condepor destaca el esfuerzo de San Pedro Thunder en torneo en Perú

Honduras volvió a dejar buenas sensaciones en el ámbito internacional gracias a la participación de San Pedro Thunder en un torneo de baloncesto sobre silla de ruedas celebrado en Chiclayo, Perú. El representativo catracho culminó su actuación con un balance de dos triunfos y dos derrotas, mostrando competitividad durante su participación. La presencia del conjunto hondureño en tierras peruanas contó con el respaldo de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), institución que facilitó los boletos aéreos para toda la delegación. De esta manera, los atletas pudieron trasladarse al certamen internacional y representar al país.

Durante el regreso a Honduras, los integrantes de San Pedro Thunder tuvieron un encuentro especial en el aeropuerto de Panamá con el viceministro de Deportes de CONDEPOR, Vinicio Valdés, quien aprovechó la ocasión para felicitarlos por los resultados alcanzados y por el esfuerzo mostrado durante la competencia. En la conversación sostenida con la delegación, Valdés reafirmó el acompañamiento de la institución para los próximos compromisos del equipo. Asimismo, expresó el respaldo de CONDEPOR para la siguiente competencia internacional de San Pedro Thunder, que tendrá como escenario Guatemala.