Así le fue a Mauricio Dubón en la épica remontada de Bravos ante Houston

Los Bravos de Atlanta remontaron este sábado ante los Astros de Houston y se impusieron 6-3 en el segundo partido de la serie de tres encuentros disputada en el Daikin Park.

Houston tomó ventaja desde la primera entrada gracias a un cuadrangular de Isaac Paredes, quien encontró un lanzamiento de Grant Holmes y conectó cuadrangular por el jardín izquierdo para colocar el marcador 1-0.

Los Astros ampliaron la diferencia en el tercer episodio. Jeremy Peña conectó un triple al jardín izquierdo y posteriormente anotó gracias a un sencillo de Paredes, colocando el 2-0 para los locales.

Atlanta comenzó a reaccionar en la sexta entrada. Drake Baldwin conectó un sencillo al jardín central y posteriormente anotó con un imparable de Matt Olson, acercando a los Bravos 2-1.

La remontada llegó en la séptima entrada, cuando Atlanta fabricó un rally de cuatro carreras ante el pitcheo de AJ Blubaugh en Houston.

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Ronald Acuña Jr. apareció con un enorme cuadrangular de cuatro carreras entre el jardín izquierdo, remolcando a Olson, Mike Yastrzemski y Riley para darle vuelta al marcador 5-2.

En la parte baja de la octava entrada, Houston logró descontar con un doble de Yainer Díaz al jardín izquierdo, que permitió la anotación de Paredes y colocó el partido 5-3.

Sin embargo, los Bravos respondieron inmediatamente en la parte alta del octavo episodio. Yastrzemski conectó otro cuadrangular, esta vez entre los jardines izquierdo y central, para poner el definitivo 6-3.

El hondureño Mauricio Dubón también tuvo participación en el encuentro. Estuvo en el campocorto a la defensiva y a la ofensiva se fue de 4-1. En su mejor turno conectó un sencillo al jardín izquierdo en la octava entrada. El hondureño terminó siendo puesto fuera posteriormente en una jugada de doble play.

Con esta victoria, Atlanta se queda con el segundo partido de la serie y obliga a Houston a buscar la victoria en el tercer y último encuentro para evitar que los Bravos se lleven la serie por barrida.

Además, la victoria tiene un valor importante para Atlanta en la pelea por la División Este de la Liga Nacional. Philadelphia perdió y los Bravos ahora solamente necesitan un triunfo más para quedarse con la división. Incluso, una nueva derrota de Philadelphia también le daría a los Bravos el título divisional.