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Honduras rompe récord al mejorar su rendimiento en los Juegos Codicader

La expedición catracha sextuplicó la cantidad de preseas doradas logradas en la pasada edición de 2024. Además, subió del sexto al quinto lugar en el medallero

Honduras rompe récord al mejorar su rendimiento en los Juegos Codicader

Honduras termina con 30 medallas de oro ¿n los Juegos Codicader

 FOTO: David Romero y Álex Pérez
14 de septiembre de 2026 a las 09:47

Fue una semana de competencia ardua y una emotiva ceremonia de clausura le bajó el telón a un evento que repartió cientos de medallas entre los mejores atletas.

El reciente sábado finalizaron los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader 2026, que se celebraron en Tegucigalpa. Tras la inauguración realizada el viernes 4 de septiembre, del 5 al 12 del presente mes se vivieron días intensos con un certamen que reunió a los siete países de la región y que tuvo competencias en 20 diferentes disciplinas.

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La Villa Olímpica de la capital hondureña se convirtió en el epicentro de las acciones, pero también hubo actividad en otras sedes como distintas universidades, colegios y las instalaciones de la Fuerza Aérea.Panamá se puso el traje de campeón al conquistar 72 medallas de oro, 46 de plata, 64 de bronce y un total de 182.

El Salvador fue segundo con 56 doradas y Guatemala tercero con 54. Estos tres subieron al podio en la ceremonia celebrada en el Gimnasio 2 de la Villa Olímpica y recibieron su respectivo trofeo.

La Villa Olímpica fue la sede principal de los Juegos CODICADER 2026

La Villa Olímpica fue la sede principal de los Juegos CODICADER 2026

 (FOTO: David Romero y Álex Pérez)

Detrás de Costa Rica (50 doradas y 133 entre todas), Honduras se ubicó en el quinto puesto con 30 oros, 39 platas, 67 bronces y un cómputo general de 136. La delegación catracha quedó por encima de Nicaragua (21 oros) y Belice (2).

"Hemos sextuplicado las medallas de la última participación de Honduras en los Codicader. Hicimos una proyección de 20 a 25 oros y hemos superado esas expectativas", expresó Félix Sabio, presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah).

Honduras mejoró claramente su participación en la pasada edición de los Codicader 2024 en El Salvador. Allí fue sexta en el medallero con 5 oros, 10 platas y 33 bronces, y 48 medallas en el global.

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Como anfitriona, la expedición catracha subió un puesto en el medallero y logró preseas inéditas, como el primer lugar obtenido en voleibol masculino de playa.

Además, tuvo atletas sobresalientes como el nadador Josué Matute, quien se colgó tres distinciones doradas.

"Fueron muy buenos resultados para nosotros. Cada vez que puedo subir al podio y escuchar el Himno Nacional me satisface y es un orgullo para mí", manifestó Matute, el sampedrano que puso la bandera cinco estrellas en la cima.

Con canto, danza, reconocimientos, euforia y muchas emociones, el acto de cierre del evento abrochó la decimosegunda edición de los Codicader y dejó la vara alta para la próxima cita: Costa Rica 2028.

Medallero final de los CODICADER 2026

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Erlin Varela
Erlin Varela

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.

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