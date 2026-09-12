Honduras ganó 30 oros: así quedó la tabla del medallero de los Juegos Codicader

Los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026 concluyeron formalmente en la ciudad de Tegucigalpa, consolidando a Honduras no solo como un digno anfitrión logístico, sino como un escenario de altísima competitividad escolar. La justa regional reunió a más de 2,200 atletas provenientes de las delegaciones estudiantiles de secundaria de todo el istmo centroamericano, quienes disputaron preseas en un extenso abanico de disciplinas deportivas y estrecharon lazos de hermandad en suelo catracho.

Como país organizador, la delegación de Honduras selló una histórica participación frente a su público en escenarios emblemáticos como la Villa Olímpica. Los deportistas hondureños superaron con creces las expectativas al recolectar un imponente botín de 136 medallas en total, de las cuales 30 fueron de oro, 39 de plata y 67 de bronce. Esta destacada cosecha posicionó sólidamente a los anfitriones en el quinto lugar del medallero general, demostrando un crecimiento sostenido en disciplinas fundamentales como la natación, el ajedrez y el voleibol de playa.

MEDALLERO FINAL

Por su parte, la lucha en la cima de la tabla general estuvo sumamente reñida y coronó a Panamá en el primer lugar de la clasificación oficial. La delegación canalera se impuso gracias a la efectividad de sus atletas, acumulando un total de 72 medallas de oro, 46 de plata y 64 de bronce, sumando 182 metales globales. A los panameños les siguió muy de cerca El Salvador, país que ocupó la segunda plaza con 56 preseas doradas, 36 plateadas y 73 de bronce, logrando un consolidado de 165 medallas a lo largo de la competencia escolar. Aunque Guatemala fue la delegación con mayor número de metales acumulados en todo el evento con 189 preseas en total, sus 54 medallas de oro, 60 de plata y 75 de bronce la ubicaron en el tercer lugar del orden oficial, debido a que el sistema de ordenamiento premia la mayor cantidad de primeros lugares. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE