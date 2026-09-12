Pésimo: jugador de Costa Rica le pega un pelotazo al árbitro en los CODICADER 2026

La Selección masculina de Honduras cerró con una sonrisa su participación en el fútbol sala de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Nivel Secundario (CODICADER) 2026, luego de imponerse 5-3 a Costa Rica en el partido por la medalla de bronce. Los catrachos demostraron carácter, intensidad y contundencia durante el encuentro para quedarse con una importante victoria que les permitió subir al tercer lugar del podio centroamericano .

Honduras afrontó el compromiso con determinación y supo responder en los momentos claves del partido, logrando marcar cinco goles ante una selección costarricense que terminó cediendo ante la presión y el buen desempeño de los hondureños. La victoria representa una recompensa para un equipo que luchó durante toda la competencia y que ahora puede regresar a casa con una medalla de bronce para la delegación hondureña.

LAMENTABLE FINAL CON INCIDENTES

Sin embargo, el partido por el tercer lugar terminó protagonizado por bochornosos incidentes tras algunas decisiones arbitrales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De acuerdo con los reportes del encuentro, luego de la expulsión de un tercer jugador costarricense, Fabián Baldí habría reaccionado de manera antideportiva contra el árbitro, a quien insultó antes de recibir también la tarjeta roja. La situación fue aún más lamentable cuando el jugador lanzó el balón hacia el rostro del árbitro, generando tensión en los minutos finales del compromiso.

El comportamiento de algunos integrantes de la delegación costarricense, incluyendo jugadores y personas vinculadas al equipo, dejó una imagen negativa en el cierre del encuentro.