Jafet Escalante, el “nuevo Teófimo” que nació en la Kennedy y sueña con ser olímpico

Para Jafet Escalante, las peleas no se ganan sobre el cuadrilátero, sino mucho antes de subir a él. A sus 17 años, este joven boxeador de la categoría 60 kg (132 libras o peso ligero) tiene clara la fórmula: la victoria es solo el resultado visible de horas invisibles de sacrificio, sudor y disciplina que arrancan cuando la mayoría aún duerme. Recientemente consagrado con la medalla de oro en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER), Escalante firmó una actuación impecable tras superar a rivales de Panamá, El Salvador y una exigente final ante Guatemala. "Con mucho esfuerzo y trabajo nos hemos llevado esta medalla para mi casa, Honduras. Para mí las peleas se ganan abajo del ring; arriba uno solo va a traerla", reflexiona con madurez el pugilista catracho.

DEL RING A LAS AULAS

Originario de la histórica colonia Kennedy y estudiante de Informática en el Instituto Técnico de Administración de Empresas (INTAE), Jafet encarna el perfil del atleta integral. A punto de graduarse de la secundaria y con la mirada puesta en una futura Licenciatura en Deportes, entiende que la carrera deportiva debe ir de la mano con la formación académica. Su rutina diaria es una prueba de fuego a la constancia: "Me levanto a las 4:00 a.m. a correr. A veces me desvelo y no tengo muchas horas de sueño, así que cuando llego a las 12:00 p.m., aprovecho las dos horas que tengo para dormir antes de entrenar por la tarde", relata a DIEZ con mucho cansancio, pues se venía bajando del ring con la medalla de oro recién conquistada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Actualmente, el boxeador se encuentra concentrado en la Residencia Olímpica como parte de una intensiva preparación de seis meses que ha incluido campamentos de entrenamiento en República Dominicana y Nicaragua, con una parada planificada en Europa antes de su gran cita: los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal.

Su boleto olímpico lo aseguró tras una destacada participación en el Campeonato Mundial de la categoría, donde se midió de tú a tú contra el quinto mejor del planeta, ubicándose en la posición 33 del ranking mundial.

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