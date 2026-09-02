Nasry Asfura juramenta a los 589 atletas de Honduras para CODICADER 2026

Honduras se prepara para recibir una nueva edición de los Juegos CODICADER 2026, una competencia que reunirá a jóvenes deportistas de distintos países de Centroamérica. La delegación nacional ya se encuentra lista para asumir este importante compromiso deportivo.
El presidente Nasry Asfura encabezó el acto de juramentación de los 589 atletas hondureños que tendrán la responsabilidad de representar al país durante la justa, programada del 5 al 13 de septiembre en territorio nacional.
La ceremonia contó también con la presencia del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, y el viceministro de CONDEPOR, Vinicio Valdés, quienes acompañaron a los integrantes de la delegación que competirá en un total de 20 disciplinas deportivas.
Los atletas hondureños afrontarán el desafío con la ilusión de destacar ante representantes de toda la región y poner en alto el nombre de Honduras. La competencia será además una oportunidad para que las nuevas generaciones demuestren su talento y continúen creciendo en el ámbito deportivo.
Por su parte, CONDEPOR se incorpora a esta celebración deportiva y ratifica su compromiso de trabajar para que Honduras cuente con las condiciones necesarias para recibir a las delegaciones centroamericanas. La institución también respaldará a los jóvenes que defenderán los colores nacionales durante el evento.
Con todo preparado para el inicio de los Juegos CODICADER 2026, Honduras se dispone a vivir una auténtica fiesta deportiva y abrir sus puertas a los atletas de Centroamérica. La delegación catracha buscará dejar en alto al país mientras disfruta de una competencia que promueve el talento, la convivencia y el desarrollo de la juventud.