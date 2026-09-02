Nasry Asfura juramenta a los 589 atletas de Honduras para CODICADER 2026

Honduras se prepara para recibir una nueva edición de los Juegos CODICADER 2026, una competencia que reunirá a jóvenes deportistas de distintos países de Centroamérica. La delegación nacional ya se encuentra lista para asumir este importante compromiso deportivo. El presidente Nasry Asfura encabezó el acto de juramentación de los 589 atletas hondureños que tendrán la responsabilidad de representar al país durante la justa, programada del 5 al 13 de septiembre en territorio nacional.

La ceremonia contó también con la presencia del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, y el viceministro de CONDEPOR, Vinicio Valdés, quienes acompañaron a los integrantes de la delegación que competirá en un total de 20 disciplinas deportivas. Los atletas hondureños afrontarán el desafío con la ilusión de destacar ante representantes de toda la región y poner en alto el nombre de Honduras. La competencia será además una oportunidad para que las nuevas generaciones demuestren su talento y continúen creciendo en el ámbito deportivo.