Avanza la reparación asfáltica en los accesos del Estadio Olímpico capitalino

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa a paso firme con las obras de modernización vial en la Villa Olímpica de Tegucigalpa, donde avanzan a gran ritmo los trabajos de colocación y reparación de la capa asfáltica en los accesos principales. Las intervenciones concentran sus labores en el sector frontal del Estadio Olímpico del Complejo Deportivo José Simón Azcona, uno de los tramos con mayor tránsito peatonal y vehicular dentro del recinto. Con la renovación del pavimento, se busca erradicar las imperfecciones del suelo y garantizar una circulación fluida y segura para atletas, visitantes y personal técnico.

Estas obras forman parte del plan integral de infraestructura que ejecuta el ente gubernamental con el objetivo de revitalizar los escenarios deportivos de la capital. La recuperación del entorno vial no solo transforma la estética del recinto, sino que optimiza de manera sustancial la logística operativa durante el desarrollo de entrenamientos y eventos de gran escala. La modernización de los accesos representa un beneficio directo para los deportistas y familias que acuden diariamente a las instalaciones. Con vías totalmente acondicionadas, los usuarios contarán con un espacio renovado que facilita el traslado interno y fortalece las condiciones generales para la práctica de las distintas disciplinas.