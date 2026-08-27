¡Atención! Villa Olímpica cerrará temporalmente por los Juegos CODICADER 2026

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) anunció el cierre temporal del Complejo Deportivo José Simón Azcona, conocido popularmente como la Villa Olímpica, como parte de los preparativos para un importante evento internacional. A través de un comunicado oficial, la institución detalló que el recinto permanecerá inhabilitado para el público en general a partir del próximo 2 de septiembre. La medida obedece exclusivamente a las labores de preparación, mantenimiento y organización logística necesarias para recibir los Juegos CODICADER 2026, justa deportiva de la cual Honduras será el país sede.

El cierre preventivo busca garantizar que todos los escenarios deportivos del complejo se encuentren en óptimas condiciones operativas para el desarrollo de cada una de las disciplinas. Asimismo, la restricción de acceso permitirá coordinar la llegada de las delegaciones centroamericanas y asegurar los protocolos de seguridad requeridos para este certamen de gran escala. Las autoridades de CONDEPOR confirmaron que las puertas del recinto volverán a abrirse el 4 de septiembre. A partir de esa fecha, el complejo recibirá a atletas, entrenadores y aficionados para dar inicio de forma oficial a las diferentes competencias del torneo regional.