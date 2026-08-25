Delfines Sampedranos se corona campeón en el Nacional de Natación

El Club Delfines Sampedranos revalidó su hegemonía en la natación hondureña al proclamarse campeón indiscutible del XLVI Campeonato Nacional de Piscina Larga 2026, certamen celebrado del 20 al 23 de agosto con la presencia de los mejores clubes del país. La delegación sampedrana dominó la competencia de principio a fin, encabezando la tabla general con un acumulado aplastante de 2,094 puntos.
La institución campeona marcó una distancia superior a los 470 puntos sobre su más cercano perseguidor, Natación Municipalidad de San Pedro Sula, que se quedó con el subcampeonato tras sumar 1,618 unidades. El podio del certamen lo completó el club Tiburones de Honduras con 1,420 puntos, mientras que AJ Swim Team finalizó en la cuarta casilla con 1,416.
La conquista de Delfines Sampedranos se sustentó en un rendimiento colectivo sobresaliente en todas las categorías y estilos, alcanzando la impresionante cifra de 170 podios: 66 medallas de oro, 58 de plata y 46 de bronce. La versatilidad del equipo fue clave para asegurar valiosas unidades tanto en las pruebas individuales como en los relevos libres, combinados y mixtos.
Dentro del plano individual, la gran figura del campeonato fue el joven Elian Vallecillo, quien firmó una faena dorada en la categoría masculina de 13-14 años. Vallecillo conquistó un total de 12 medallas (8 de oro, 1 de plata y 3 de bronce), imponiéndose en pruebas de alta exigencia como los 800, 400 y 1,500 metros libre, así como los 200 y 400 metros combinado individual. Su brillante despliegue le aportó 119 puntos a la causa de su equipo.
Este nuevo título ratifica la excelencia del trabajo formativo que realiza Delfines Sampedranos de la mano de su cuerpo técnico, atletas y padres de familia. Con este campeonato, la institución suma un nuevo trofeo a sus vitrinas y consolida el liderazgo de San Pedro Sula como la gran potencia de la natación a nivel nacional.
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. Delfines Sampedranos — 2,094 puntos
2. Natación Municipalidad de SPS — 1,618 puntos
3. Tiburones de Honduras — 1,420 puntos
4. AJ Swim Team — 1,416 puntos
5. Club Barracudas — 600 puntos
6. Delfines Mayas — 478 puntos
7. Eagle Swim Team — 241 puntos
8. NEC Swim Team — 119 puntos
9. Estrellas Marinas — 98 puntos