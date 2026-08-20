Mauricio Dubón destaca con el bate en el triunfo de Bravos ante White Sox

El pelotero hondureño Mauricio Dubón volvió a rubricar una actuación destacada en las Grandes Ligas al convertirse en la gran figura ofensiva en la victoria de los Bravos de Atlanta con pizarra de 2-0 sobre los White Sox de Chicago.

El utílite sampedrano se encargó de liderar el ataque del conjunto de Georgia, cerrando la jornada de este jueves reconocido como el jugador más valioso (Top Performer) del compromiso disputado en la Ciudad del Viento.

Dubón mostró una precisión absoluta con el madero al descifrar el pitcheo rival y conectar tres imparables sencillos a lo largo del encuentro. Esta brillante producción con el bate le permite al catracho alcanzar la cifra de 119 hits en lo que va de la temporada de la Gran Carpa, consolidándose firmemente en la cuarta casilla entre los líderes de imparables dentro del esquema ofensivo de la organización de Atlanta.