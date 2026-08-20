Mauricio Dubón destaca con el bate en el triunfo de Bravos ante White Sox

El pelotero hondureño Mauricio Dubón volvió a rubricar una actuación destacada en las Grandes Ligas al convertirse en la gran figura ofensiva en la victoria de los Bravos de Atlanta con pizarra de 2-0 sobre los White Sox de Chicago.
El utílite sampedrano se encargó de liderar el ataque del conjunto de Georgia, cerrando la jornada de este jueves reconocido como el jugador más valioso (Top Performer) del compromiso disputado en la Ciudad del Viento.
Dubón mostró una precisión absoluta con el madero al descifrar el pitcheo rival y conectar tres imparables sencillos a lo largo del encuentro. Esta brillante producción con el bate le permite al catracho alcanzar la cifra de 119 hits en lo que va de la temporada de la Gran Carpa, consolidándose firmemente en la cuarta casilla entre los líderes de imparables dentro del esquema ofensivo de la organización de Atlanta.
Además de su aporte conectando imparables, el grandesligas catracho volvió a ser determinante en la circulación de las bases al registrar una carrera anotada para la causa de su novena.
Con esta pisada en el plato, el sampedrano llegó a 55 carreras anotadas en la actual campaña, ubicándose en el quinto peldaño de dicho departamento estadístico dentro del plantel de los Bravos.
El triunfo le permite a la escuadra de Atlanta mantener un paso firme en la lucha por el liderato de su división, sosteniendo una ventaja de cinco juegos por encima de los Phillies de Philadelphia. El conjunto donde milita el hondureño no tendrá descanso y emprenderá viaje de inmediato para iniciar una nueva serie a partir de este viernes frente a los Brewers en la ciudad de Milwaukee.
Su regularidad en la alineación titular y su aporte estadístico constante se han convertido en piezas fundamentales para mantener a los Bravos en los puestos de vanguardia en la recta final de la temporada regular.