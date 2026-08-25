La hondureña Lily Guevara clasifica al Mundial de Gimnasia Rotterdam 2026

La gimnasia artística hondureña vuelve a escribir una página de oro en el deporte internacional. La gimnasta catracha Lily Guevara logró una histórica clasificación al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Rotterdam 2026, certamen que se llevará a cabo en Países Bajos y que reunirá a las máximas referentes de la disciplina a nivel global.

Este nuevo logro representa un paso gigantesco en la prometedora carrera de Guevara, quien llega a esta cita internacional tras haber firmado una destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La clasificación refleja además la constante evolución y el trabajo estructurado que viene ejecutando la Federación Hondureña de Gimnasia en el desarrollo de atletas de alta competencia.

El evento orbital está programado para disputarse del 17 al 25 de octubre, teniendo a la ciudad de Rotterdam como la sede donde la atleta hondureña buscará poner en alto el nombre del país. Guevara afrontará este desafío respaldada por la disciplina y constancia que la han caracterizado a lo largo de su proceso de formación deportiva.