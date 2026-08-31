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Novak Djokovic queda fuera del US Open por primera vez en su carrera desde 2006

Djokovic cayó ante Mariano Navone y se va en primera ronda de un Grand Slam por primera vez desde 2006.

Novak Djokovic queda fuera del US Open por primera vez en su carrera desde 2006

A Novak Djokovic se le vio muy emocionado durante la derrota contra Mariano Navone. FOTO: EFE
31 de agosto de 2026 a las 10:31

El argentino Mariano Navone, número 49 del ránking mundial, dio la gran sorpresa de la jornada este domingo y eliminó al serbio Novak Djokovic (n.5) en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, al imponerse por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Djokovic, de 39 años, cuatro veces campeón en Flushing Meadows y ganador de 24 'grandes', disputaba este torneo por vigésima vez en su carrera y tenía un balance de 37-0 en las dos primeras rondas de Nueva York.

El serbio no perdía en la primera ronda de un 'grande' desde el Abierto de Australia de 2006, hace más de veinte años.

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Se rindió ante Navone, en el primer enfrentamiento contra este rival, tras un partido de cuatro horas y 36 minutos en el que Djokovic desperdició una rotura en el primer set, remontó hasta ponerse arriba 2-1 y acabó rindiéndose, falto de energías.

Djokovic, que hasta este momento no ha anunciado sus planes futuros, se despidió del público de forma sentida y se quedó firmando varios autógrafos antes de irse de la pista.

El serbio vive un momento muy complicado y llegaba a Nueva York tras perder en segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati contra otro rival argentino, Thiago Agustín Tirante.

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Navone se convirtió en el segundo jugador argentino capaz de eliminar a Djokovic en un 'grande', después de Guillermo Coria en 2005.

Navone apenas tendrá tiempo de celebrar la victoria más grande de su carrera y en dos días volverá a competir contra el ganador del partido entre el suizo Stanislas Wawrinka y el italiano Matteo Berrettini.

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Agencia EFE

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