Novak Djokovic queda fuera del US Open por primera vez en su carrera desde 2006

El argentino Mariano Navone, número 49 del ránking mundial, dio la gran sorpresa de la jornada este domingo y eliminó al serbio Novak Djokovic (n.5) en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, al imponerse por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Djokovic, de 39 años, cuatro veces campeón en Flushing Meadows y ganador de 24 'grandes', disputaba este torneo por vigésima vez en su carrera y tenía un balance de 37-0 en las dos primeras rondas de Nueva York.

El serbio no perdía en la primera ronda de un 'grande' desde el Abierto de Australia de 2006, hace más de veinte años.