CODICADER 2026: países participantes, dónde se jugarán y las disciplinas deportivas

Honduras se prepara para vivir varios días de intensa actividad deportiva con la llegada de jóvenes atletas de distintos países de Centroamérica que participarán en los Juegos CODICADER 2026, una de las principales competencias estudiantiles de la región. Este viernes se realizó la inauguración del evento que fue todo un éxito en Tegucigalpa. Este magno evento, que se realizará del 4 al 13 de septiembre, reúne a estudiantes deportistas que tendrán la oportunidad de representar a sus respectivos países y medir su nivel frente a atletas de toda Centroamérica.

DELEGACIONES PARTICIPANTES

En esta edición participan delegaciones de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice, además de Honduras, que tendrá una participación especial al ejercer como país anfitrión. La presencia de estas delegaciones convierte al país en un punto de encuentro para el deporte estudiantil centroamericano. Los Juegos CODICADER tienen como uno de sus principales objetivos promover la práctica deportiva entre estudiantes, además de fomentar la convivencia, la disciplina y el intercambio cultural entre jóvenes de los diferentes países participantes. Por ello, el evento va más allá de los resultados y las medallas que se disputan en cada disciplina. Tegucigalpa será uno de los principales escenarios de esta fiesta deportiva, recibiendo durante varios días a cientos de estudiantes, entrenadores y miembros de las delegaciones internacionales. La capital hondureña tendrá así un movimiento especial debido a la presencia de los atletas que competirán en las distintas disciplinas programadas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿CUÁNTOS ATLETAS VIENEN POR DELEGACIÓN?

Una de las características que más destaca en esta edición es el número de deportistas que cada nación ha desplazado hasta Honduras. Guatemala contará con 358 atletas, mientras que El Salvador participará con 342 estudiantes que buscarán destacar en sus respectivas pruebas. Por su parte, Panamá llegará con una delegación de 386 atletas, convirtiéndose también en uno de los países con mayor representación numérica en la competencia. Costa Rica, mientras tanto, contará con 232 deportistas, quienes tendrán el reto de competir ante algunos de los principales talentos juveniles de la región. Honduras tendrá una representación todavía más numerosa. Al ser el país anfitrión, contará con 589 atletas procedentes de diferentes zonas del territorio nacional, quienes tendrán la responsabilidad de defender los colores hondureños en casa.

Para los jóvenes hondureños, competir como locales representa una motivación adicional. Además de contar con el respaldo de familiares y aficionados, tendrán la posibilidad de disputar las pruebas en escenarios conocidos y ante un público que espera acompañarlos durante las jornadas deportivas. La competencia también representa una importante oportunidad para que los jóvenes talentos centroamericanos adquieran experiencia en eventos internacionales. Muchos de estos atletas se encuentran en etapas de formación y podrían convertirse en el futuro en representantes de sus países en competencias de mayor nivel. El ambiente deportivo comenzó a sentirse desde la llegada de las delegaciones, con estudiantes que viajaron acompañados por entrenadores y personal encargado de cada representación. La presencia de cientos de jóvenes también genera un intercambio entre las diferentes culturas de la región. Más allá de quién consiga la mayor cantidad de medallas, los Juegos CODICADER 2026 representan una plataforma para impulsar el deporte estudiantil y detectar nuevos talentos. Honduras tendrá ahora el desafío de organizar una competencia de carácter regional y, al mismo tiempo, buscar protagonismo con una de las delegaciones más numerosas. Durante los próximos días, los escenarios deportivos hondureños serán testigos de la competencia entre jóvenes que llegan con el objetivo de subir al podio y representar con orgullo a sus países. La fiesta del deporte estudiantil centroamericano ya comenzó y Honduras se convierte en el punto de encuentro de una nueva generación de atletas.

SEDES DE LOS JUEGOS CODICADER

La capital hondureña será la sede principal de los juegos. Para ello, varias instalaciones deportivas fueron preparadas antes del inicio del evento. La Villa Olímpica será uno de los espacios más importantes. Además, se utilizarán otras instalaciones de Tegucigalpa para desarrollar las competencias. También se realizaron trabajos de mantenimiento en diferentes áreas deportivas. El objetivo es ofrecer mejores condiciones para atletas, entrenadores y delegaciones. Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también tendrá participación como uno de los espacios vinculados al evento.

DISCIPLINAS QUE HABRÁN EN LOS CODICADER 2026