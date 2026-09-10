Honduras brilla en CODICADER 2026 con doble oro en softbol y tenis de mesa

Honduras vivió una jornada dorada en el antepenúltimo día de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER) 2026, que se desarrollan en Tegucigalpa, luego de conquistar dos medallas de oro en las disciplinas de softbol y tenis de mesa. La primera alegría llegó en el softbol, donde la selección hondureña protagonizó una gran remontada frente a Panamá. El combinado catracho se impuso con marcador de 18-12, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro en una emocionante definición.

La segunda presea dorada para Honduras llegó en el tenis de mesa, gracias a la destacada actuación de José Eduardo Gómez en la modalidad individual masculina. El atleta hondureño superó con autoridad por 3-0 a su oponente de Costa Rica para subir a lo más alto del podio. De esta manera, Honduras consiguió un doble oro en una jornada importante para la delegación nacional, que continúa sumando medallas en los diferentes escenarios deportivos de la capital hondureña. Los resultados también representan un impulso para los jóvenes atletas que compiten como representantes del país anfitrión.

Los Juegos CODICADER 2026 entran en su recta final y este viernes se disputará el penúltimo día de competencias, mientras que la gran clausura está programada para este sábado 12 de septiembre en Tegucigalpa. Honduras buscará cerrar el evento regional de la mejor manera y seguir agregando preseas a su cosecha en el medallero. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE