¡Histórico! Así fueron los 50 jonrones en Grandes Ligas de Mauricio Dubón

Lo de Mauricio Dubón en las Grandes Ligas trasciende la barrera de lo cotidiano para instalarse de lleno en los libros de historia del deporte catracho. Su batazo de dos carreras ante los Philadelphia Phillies con la franela de los Atlanta Braves no representó únicamente el cuadrangular número 50 de su carrera en Las Mayores, sino la confirmación del impacto en el mejor béisbol del mundo. Con este batazo, Dubón firma un ritmo de 1 jonrón cada 48.3 turnos al bate a lo largo de sus 2,416 apariciones oficiales, registrando un pico de rendimiento notable: el 64% de sus bambinazos de por vida (32 de 50) los ha conectado en las últimas cuatro campañas.

Además, sus 11 estacazos en la presente temporada 2026 establecen un récord personal, respaldado por una línea ofensiva estelar de .268 de promedio, 133 hits y 66 carreras impulsadas que impulsan a los Braves en la cima del Este de la Liga Nacional. En el contexto histórico de los hondureños en Grandes Ligas, la brecha de Dubón es abrumadora. Frente a los registros del recordado jardinero Gerald Young —quien acumuló 11 jonrones y 185 remolcadas en ocho campañas durante los años ochenta y noventa—, Dubón ostenta el 82% de todos los cuadrangulares conectados por peloteros catrachos en la Gran Carpa.

ASÍ FUE EL JONRÓN 50 DE DUBÓN

A sus estadísticas con el madero se le suma un expediente que ningún otro representante nacional posee: un anillo de Serie Mundial conquistado con los Houston Astros en 2022 y un histórico Guante de Oro ganado en 2023. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A falta de casi un mes de temporada regular y con el récord de hits y juegos disputados a tiro de piedra, Mauricio Dubón reafirma que sus 50 cuadrangulares no son solo una cifra redonda, sino la consolidación del mayor referente del béisbol hondureño.

Los 50 jonrones de Mauricio Dubón