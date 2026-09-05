¡Histórico! Así fueron los 50 jonrones en Grandes Ligas de Mauricio Dubón

Lo de Mauricio Dubón en las Grandes Ligas trasciende la barrera de lo cotidiano para instalarse de lleno en los libros de historia del deporte catracho. Su batazo de dos carreras ante los Philadelphia Phillies con la franela de los Atlanta Braves no representó únicamente el cuadrangular número 50 de su carrera en Las Mayores, sino la confirmación del impacto en el mejor béisbol del mundo.
Con este batazo, Dubón firma un ritmo de 1 jonrón cada 48.3 turnos al bate a lo largo de sus 2,416 apariciones oficiales, registrando un pico de rendimiento notable: el 64% de sus bambinazos de por vida (32 de 50) los ha conectado en las últimas cuatro campañas.
Además, sus 11 estacazos en la presente temporada 2026 establecen un récord personal, respaldado por una línea ofensiva estelar de .268 de promedio, 133 hits y 66 carreras impulsadas que impulsan a los Braves en la cima del Este de la Liga Nacional.
En el contexto histórico de los hondureños en Grandes Ligas, la brecha de Dubón es abrumadora. Frente a los registros del recordado jardinero Gerald Young —quien acumuló 11 jonrones y 185 remolcadas en ocho campañas durante los años ochenta y noventa—, Dubón ostenta el 82% de todos los cuadrangulares conectados por peloteros catrachos en la Gran Carpa.
ASÍ FUE EL JONRÓN 50 DE DUBÓN
A sus estadísticas con el madero se le suma un expediente que ningún otro representante nacional posee: un anillo de Serie Mundial conquistado con los Houston Astros en 2022 y un histórico Guante de Oro ganado en 2023.
A falta de casi un mes de temporada regular y con el récord de hits y juegos disputados a tiro de piedra, Mauricio Dubón reafirma que sus 50 cuadrangulares no son solo una cifra redonda, sino la consolidación del mayor referente del béisbol hondureño.
Los 50 jonrones de Mauricio Dubón
# Fecha Equipo Rival Pitcher
1 2-sep-2019 Giants Cardinals Giovanny Gallegos
2 6-sep-2019 Giants Dodgers Clayton Kershaw
3 15-sep-2019 Giants Marlins Elieser Hernández
4 26-sep-2019 Giants Rockies Sam Howard
5 6-ago-2020 Giants Rockies Kyle Freeland
6 8-sep-2020 Giants Mariners Brady Lail
7 23-sep-2020 Giants Rockies Yency Almonte
8 27-sep-2020 Giants Padres Adrian Morejon
9 1-may-2021 Giants Padres Blake Snell
10 17-may-2021 Giants Reds Carson Fulmer
11 30-may-2021 Giants Dodgers Clayton Kershaw
12 31-may-2021 Giants Angels Dylan Bundy
13 22-jun-2021 Giants Angels Andrew Heaney
14 7-may-2022 Giants Cardinals Steven Matz
15 9-may-2022 Giants Rockies Austin Gomber
16 19-jun-2022 Astros White Sox Michael Kopech
17 29-jul-2022 Astros Mariners Tommy Milone
18 11-sep-2022 Astros Angels Tucker Davidson
19 22-may-2023 Astros Brewers Corbin Burnes
20 6-jun-2023 Astros Blue Jays Kevin Gausman
21 13-jun-2023 Astros Nationals Patrick Corbin
22 23-jun-2023 Astros Dodgers Emmet Sheehan
23 23-jul-2023 Astros Athletics Chad Smith
24 19-ago-2023 Astros Mariners Eduard Bazardo
25 27-ago-2023 Astros Tigers Tyler Holton
26 4-sep-2023 Astros Rangers Glenn Otto
27 4-sep-2023 Astros Rangers Martín Pérez
28 27-sep-2023 Astros Mariners Bryce Miller
29 17-abr-2024 Astros Braves Jesse Chavez
30 20-may-2024 Astros Angels Reid Detmers
31 14-jun-2024 Astros Tigers Tarik Skubal
32 31-jul-2024 Astros Pirates Colin Holderman
33 21-may-2025 Astros Rays Edwin Uceta
34 17-jun-2025 Astros Athletics JP Sears
35 18-jun-2025 Astros Athletics Luis Severino
36 22-jun-2025 Astros Angels Kyle Hendricks
37 22-jun-2025 Astros Angels Hunter Strickland
38 12-jul-2025 Astros Rangers Jacob Webb
39 20-ago-2025 Astros Tigers Charlie Morton
40 2-abr-2026 Braves Diamondbacks Joe Ross
41 6-abr-2026 Braves Angels Chase Silseth
42 13-may-2026 Braves Cubs Phil Maton
43 3-jun-2026 Braves Blue Jays Patrick Corbin
44 4-jun-2026 Braves Blue Jays Braydon Fisher
45 5-jun-2026 Braves Pirates Mitch Keller
46 17-jun-2026 Braves Giants Matt Gage
47 23-jun-2026 Braves Padres Yuki Matsui
48 4-jul-2026 Braves Mets Sean Manaea
49 11-jul-2026 Braves Cardinals Luis Gastelum
50 4-sep-2026 Braves Phillies Orion Kerkering