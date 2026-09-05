Así fue el jonrón 50 de Mauricio Dubón y rompe récord en la MLB: "Tuve suerte"

¡HISTORIA! El beisbolista hondureño, Mauricio Dubón vivió una noche especial en el triunfo 5-2 de los Bravos de Atlanta sobre los Phillies de Filadelfia. El sampedrano alcanzó los 50 jonrones en Grandes Ligas, un récord que lo convierte en el primer catracho en hacerlo. Dubón respondió cuando su equipo más lo necesitaba y escribió una nueva página en su carrera al conectar un cuadrangular de 390 pies en la parte alta de la octava entrada, alcanzando así la importante cifra de 50 home runs en su trayectoria en las Grandes Ligas.

Dubón comenzó el encuentro como jardinero central de Atlanta, dentro del lineup enviado por el mánager Walt Weiss al Citizens Bank Park. El duelo representaba además un importante capítulo en la lucha por el liderato de la División Este de la Liga Nacional, con ambas organizaciones pensando ya en su posición de cara a la postemporada de octubre.

El hondureño tuvo una noche sobresaliente

Además de su cuadrangular, terminó con dos carreras anotadas y dos carreras impulsadas, convirtiéndose en uno de los principales responsables de una victoria que permite a los Bravos tomar ventaja en esta serie de cuatro encuentros. Su batazo llegó en un momento determinante. En la octava entrada, Dubón mandó la pelota por encima de la barda y recorrió las bases para celebrar un jonrón que, además de contribuir al triunfo de Atlanta, significó alcanzar el medio centenar de cuadrangulares en su carrera. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Tras el partido, el jugador hondureño habló sobre el lanzamiento que encontró para conseguir el histórico batazo y reconoció que no tenía una lectura específica sobre qué lanzamiento esperaba recibir. “Simplemente tuve suerte, hombre. Le estaba tirando a todo, así que terminé poniendo la pelota justo en el medio. Solo hice el swing y terminé sacando la pelota del estadio”, explicó Dubón. El periodista también destacó la agresividad que mostró el lineup de Atlanta durante el encuentro, señalando que prácticamente todos los bateadores del equipo hicieron swing a más de la mitad de los lanzamientos que observaron.

Dubón explicó que esa agresividad no fue una casualidad, sino parte de la identidad que ha acompañado a los Bravos durante toda la temporada. “Somos un equipo agresivo, hombre. Es parte de nosotros. Es lo que hemos estado haciendo durante todo el año, así que ¿por qué cambiar ahora?”, respondió el hondureño. La actuación de Dubón llegó además en un escenario que conoce muy bien. El periodista le recordó que años atrás había estado en ese mismo estadio disputando la Serie Mundial con los Astros de Houston, por lo que Citizens Bank Park es un escenario acostumbrado a vivir noches de mucho ruido y presión. Esta vez, sin embargo, la historia fue diferente para el hondureño, quien disfrutó del silencio de la afición local mientras Atlanta construía su victoria. “Se sintió bastante bien. Sí, se sintió bastante bien”, respondió Dubón entre risas al ser consultado sobre lo especial que resultaba mantener en silencio al público de Filadelfia durante prácticamente todo el encuentro. Pero el beisbolista catracho no quiso quedarse demasiado tiempo celebrando la victoria. Con la serie todavía en disputa, dejó claro que la atención de Atlanta ya está puesta en el siguiente compromiso.