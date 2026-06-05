¡Dubón está encendido! Conectó su tercer jonrón al hilo por primera vez en la MLB

El pelotero hondureño, Mauricio Dubón, está viviendo una temporada fantástica con los Bravos de Atlanta. Este viernes conectó su tercer cuadrangular de forma consecutiva en la gran carpa en el duelo frente a los Pittsburgh Pirates.

El bambinazo del sampedrano se dio en la parte baja de la tercera entrada con un hombre en base para empatar el duelo. Este es su sexto jonrón en lo que va de la temporada con Bravos.

Los dos vuelacercas anteriores se los conectó a los Azulejos de Toronto, demostrando que está encendido al bate, algo que no había mostrado de forma constante en sus años en la gran carpa.

El parque de Bravos explotó, fue una erupción de júbilo cuando los fanáticos vieron que Dubón nuevamente la mandaba fuera del diamante. Con una sonrisa de oreja a oreja corrió las bases para recibir el cariño de sus compañeros.

Mauricio está peleando para disputar el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas después de la Copa del Mundo para representar a la Liga Nacional. Tiene la versatilidad de jugar en varias posiciones pero en este año en Bravos destaca como Parador en Corto, y en los Jardines.