¡Orgullo catracho! Anyely Carías conquista la plata en Juegos CODICADER 2026

La atleta hondureña Anyely Tatiana Carías Leiva, originaria de Sonaguera, Colón, conquistó la medalla de plata en los 2,000 metros con obstáculos de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Nivel Secundario (CODICADER) 2026, que se desarrollan en Tegucigalpa.

Carías Leiva consiguió subir al podio y aportar una nueva presea para la delegación catracha, que continúa compitiendo en las diferentes disciplinas de esta edición de los Juegos CODICADER. La competencia reúne a jóvenes atletas de distintos países de Centroamérica.

Con la plata obtenida por la atleta de Sonaguera, Honduras aparece en el quinto lugar del medallero general, de acuerdo con la tabla oficial mostrada por la organización: suma 16 medallas de oro, 19 de plata y 42 de bronce, para un total de 77 preseas.