¡Orgullo catracho! Anyely Carías conquista la plata en Juegos CODICADER 2026

La atleta hondureña Anyely Tatiana Carías Leiva, originaria de Sonaguera, Colón, conquistó la medalla de plata en los 2,000 metros con obstáculos de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Nivel Secundario (CODICADER) 2026, que se desarrollan en Tegucigalpa.
Carías Leiva consiguió subir al podio y aportar una nueva presea para la delegación catracha, que continúa compitiendo en las diferentes disciplinas de esta edición de los Juegos CODICADER. La competencia reúne a jóvenes atletas de distintos países de Centroamérica.
Con la plata obtenida por la atleta de Sonaguera, Honduras aparece en el quinto lugar del medallero general, de acuerdo con la tabla oficial mostrada por la organización: suma 16 medallas de oro, 19 de plata y 42 de bronce, para un total de 77 preseas.
Guatemala lidera la clasificación con 30 oros, 25 platas y 34 bronces para 89 medallas, mientras que El Salvador marcha segundo con 29 oros, 20 platas y 43 bronces, acumulando 92 preseas. Costa Rica es tercero con 20 oros, 15 platas y 10 bronces, y Panamá ocupa el cuarto puesto con 19 oros, 17 platas y 29 bronces.
Los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026 se encuentran en su recta final, después de varias jornadas de competencia en la capital hondureña. La clausura está programada para este sábado 12 de septiembre, cuando se pondrá punto final a esta edición del evento regional.
Honduras buscará cerrar de la mejor manera su participación como país anfitrión, mientras sus jóvenes deportistas continúan luchando por sumar más preseas antes de que se apaguen las luces de los Juegos CODICADER 2026. La plata de Anyely Tatiana Carías Leiva representa otro motivo de orgullo para el deporte de Sonaguera y para toda la delegación nacional.