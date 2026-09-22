San Pedro Thunder representó dignamente a Honduras en torneo de silla de ruedas en Perú

San Pedro Thunder puso muy en alto el nombre de Honduras en el II Torneo Invitacional e Internacional de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas "Ruedas de Esperanza". La competencia se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre en las instalaciones del Coliseo Cerrado de la ciudad de Chiclayo en Perú. La escuadra sampedrana, conformada por 10 jugadores, midió fuerzas contra rivales de gran trayectoria provenientes de Estados Unidos, México, Panamá, Guatemala y el país anfitrión, Perú, demostrando la calidad y el coraje del deportista catracho.

El certamen arrancó con una prueba exigente para la escuadra hondureña. En su primer compromiso, Thunder enfrentó al representativo de Estados Unidos (Hope Wheels de Los Ángeles), cayendo con una pizarra de 65-46 tras un intenso intercambio de canastas. A pesar de la derrota, el conjunto sampedrano mostró destellos de buen juego colectivo ante un rival que a la postre terminaría como subcampeón del torneo. Para su segundo encuentro, los sampedranos se midieron ante la escuadra local de Chiclayo. En un ambiente adverso y con el respaldo del público peruano hacia los de casa, el equipo catracho luchó hasta el último cuarto, cediendo finalmente el triunfo con un marcador de 54-41. Con dos tropiezos iniciales, el panorama exigía una pronta reacción táctica y anímica por parte del cuerpo técnico y los jugadores de Thunder. La recuperación del club catracho llegó en el tercer partido del calendario, donde enfrentaron a la representación de Piura, Perú. Mostrando una defensa asfixiante y una notable efectividad en los contragolpes, Thunder dominó el trámite del juego de principio a fin, imponiéndose con un categórico e inapelable 52-32 que devolvió la confianza al grupo y sumó la primera victoria del torneo para Honduras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El momento cúspide de la participación sampedrana se vivió en el cuarto y último juego de la jornada, al verse las caras contra la delegación de México. En un duelo lleno de drama, estrategia y alternancia en el marcador, el club Thunder sacó a relucir su casta de guerreros para adjudicarse una sensacional y ajustada victoria por 55-53 en los últimos segundos, cerrando con broche de oro su andar internacional. Con este resultado, la escuadra de San Pedro Sula concluyó su participación con un balance equilibrado de dos victorias y dos derrotas, ubicándose en quinto lugar en la tabla general. Este desempeño coloca al baloncesto en silla de ruedas hondureño en un plano de notable competitividad en la región, ratificando el crecimiento deportivo que el club ha venido cosechando fruto del esfuerzo de sus atletas y directiva.

El cuadro de honor del torneo coronó como flamante campeón al equipo Chicago Star de Trujillo (Perú), escoltado por Hope Wheels de Los Ángeles en el segundo puesto y Transiciones de Guatemala en el tercer lugar.

GRAN EXPERIENCIA

Fernando Enamorado, técnico de San Pedro Thunder, afirmó que llegaron a esta competencia por primera vez gracias a la invitación del peruano Max Amereno durante una competencia en Los Ángeles, Estados Unidos, y quien a su vez otorgó sillas de ruedas a los catrachos. Posteriormente vino a Honduras para vivir una nueva experiencia en este deporte adaptado y también donó sillas de ruedas a niños. Además, Condepor otorgó los boletos para toda la delegación de San Pedro Thunder y el Congreso Nacional colaboró notablemente con los viáticos y más para todos, de esta forma vivieron una experiencia competitiva e inolvidable.

"Fue un torneo muy bueno y competitivo, nos reforzamos para este torneo. Hay mucha gente que creer que este deporte en silla de ruedas da lástima y no es así", destacó Fernando Enamorado a DIEZ desde Perú porque estarán regresando hasta el sábado 26 de septiembre. Otro detalle de Thunder es el agradecimiento a la escuela Santa María del Valle por ceder sus instalaciones para entrenar una vez por semana. También han realizado sus prácticas en el Liceo Militar del Norte. El club de baloncesto solicita a la Gerencia de Deportes de la Municipalidad de SPS colaboren con permitir al equipo deportivo en realizar sus entrenamientos en sus instalaciones: Gimnasio Joyo Salomón, Complejo Olímpico o Gimnasio Municipal.





DELEGACIÓN DE SAN PEDRO THUNDER