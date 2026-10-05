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Mauricio Dubón deslumbra: Bravos derrota a Dodgers en el segundo de la serie

Bravos ganan el segundo de la serie ante Dodgers: Mauricio Dubón deslumbra.

Mauricio Dubón deslumbra: Bravos derrota a Dodgers en el segundo de la serie

Mauricio Dubón aportó lo suyo en el triunfo de los Bravos.
05 de octubre de 2026 a las 06:28

Los Bravos de Atlanta reaccionaron en el segundo juego de la Serie Divisional y derrotaron 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles este domingo en el Dodger Stadium, resultado que deja empatada 1-1 la serie al mejor de cinco partidos.

Atlanta tomó ventaja desde la primera entrada y uno de los protagonistas fue el hondureño Mauricio Dubón, quien volvió a responder en un escenario de máxima exigencia.

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El catracho produjo la primera carrera del encuentro con un sencillo dentro del cuadro ante el lanzador Blake Snell. La conexión de Dubón permitió que Ronald Acuña Jr. llegara al plato y puso a los Bravos arriba 1-0.

Los Dodgers reaccionaron en la cuarta entrada con un cuadrangular solitario de Freddie Freeman, que igualó momentáneamente las acciones 1-1.

Atlanta volvió a tomar el control y amplió la ventaja en las entradas siguientes. Michael Harris II conectó un doble productor en el séptimo episodio para colocar el marcador 3-1 a favor de los visitantes.

Muncy conectó un cuadrangular para los locales en la recta final del partido, pero no fue suficiente y Bravos se llevó el resultado 3-2.

El primer partido había sido dominado por los Dodgers, pero Atlanta encontró la respuesta inmediata en el segundo duelo.

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-Así le fue a Mauricio Dubón-


El hondureño Mauricio Dubón tuvo una noche importante con el bate. Dubón terminó con un hit, una carrera impulsada y una base por bolas, números que vuelven a destacar su aporte en momentos importantes.

-Próximos partidos de la serie-


Juego 3: martes 6 de octubre, Atlanta.Juego 4: miércoles 7 de octubre, Atlanta, si es necesario.Juego 5: viernes 9 de octubre, Dodger Stadium, si es necesario.

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Gilmer Barralaga
Gilmer Barralaga
Periodista

Licenciado en Periodismo formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente redacto contenido deportivo nacional e internacional para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo.

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