Mauricio Dubón deslumbra: Bravos derrota a Dodgers en el segundo de la serie

Atlanta tomó ventaja desde la primera entrada y uno de los protagonistas fue el hondureño Mauricio Dubón, quien volvió a responder en un escenario de máxima exigencia.

Los Bravos de Atlanta reaccionaron en el segundo juego de la Serie Divisional y derrotaron 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles este domingo en el Dodger Stadium, resultado que deja empatada 1-1 la serie al mejor de cinco partidos.

El catracho produjo la primera carrera del encuentro con un sencillo dentro del cuadro ante el lanzador Blake Snell. La conexión de Dubón permitió que Ronald Acuña Jr. llegara al plato y puso a los Bravos arriba 1-0.

Los Dodgers reaccionaron en la cuarta entrada con un cuadrangular solitario de Freddie Freeman, que igualó momentáneamente las acciones 1-1.

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Atlanta volvió a tomar el control y amplió la ventaja en las entradas siguientes. Michael Harris II conectó un doble productor en el séptimo episodio para colocar el marcador 3-1 a favor de los visitantes.

Muncy conectó un cuadrangular para los locales en la recta final del partido, pero no fue suficiente y Bravos se llevó el resultado 3-2.

El primer partido había sido dominado por los Dodgers, pero Atlanta encontró la respuesta inmediata en el segundo duelo.