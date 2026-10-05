Dos gigantes de la MLB tras los pasos del pelotero hondureño Mauricio Dubón

Los últimos reportes indican que los Yankees de New York, el mejor equipo de la MLB, así como los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones, están siguiendo los pasos de Dubón, quien al ser un jugador utility, tiene muchas opciones para jugar en el roster debido a que se desempeña en seis posiciones.

Mauricio Dubón está viviendo una temporada enorme con los Bravos de Atlanta, disputando la serie divisional donde están igualados 1-1 frente a los Dodgers de Los Ángeles. El catracho está siendo pretendido por dos de las grandes franquicias de las Grandes Ligas.

"Desde agosto comenzaron a surgir reportes que apuntan al interés de Nueva York por encontrar alternativas para una posición que ha estado marcada por la irregularidad. Anthony Volpe y José Caballero tuvieron una campaña complicada, con lesiones e inconsistencias que obligarían a los Yankees a evaluar diferentes escenarios de cara a 2027", reporta el Diario AS de México.

Mauricio Dubón estará en la agencia libre al finalizar la temporada, seguramente ganará otro guante de oro luego de su gran actuación con los Bravos de Atlanta, sería el tercero en su carrera y por su posición de utility player es uno de los peloteros con un salario muy alto, además, un equipo que lo contrate, corre el riesgo de que no sabe si lo pueda utilizar.

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Dubón no está únicamente en la agenda de los Yankees de New York, también está en la órbita de los Dodgers de Los Ángeles, además está la posible renovación con los Bravos de Atlanta, pero estará condicionada a recibir un salario más alto ya que en este momento es el utility mejor pagado de Grandes Ligas.

Cada actuación de Dubón mejora su contrato, pues esta fue una de las razones por las que dejó los Astros de Houston ya que los texanos no pudieron seguir pagando el alto salario del hondureño. Las franquicias como Yankees y Dodgers sí tienen como pagarlo, pero Bravos estaría negociando una renovación.