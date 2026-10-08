Mauricio Dubón dice adiós a la MLB: Bravos caen ante Dodgers y quedan eliminados

Los Atlanta Braves se despidieron de la temporada 2026 luego de perder 4-1 frente a Los Angeles Dodgers en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional, disputado en el Truist Park. El conjunto de Atlanta necesitaba una victoria para mantenerse con vida en la postemporada, pero no logró imponerse ante unos Dodgers que sentenciaron la serie y avanzaron a la siguiente ronda.

El encuentro arrancó de manera favorable para los Braves, que se pusieron arriba en el marcador durante el primer episodio. Michael Harris II llegó a las bases y posteriormente anotó gracias a un lanzamiento descontrolado de Tyler Glasnow. La igualdad llegó en la segunda entrada, cuando Shohei Ohtani alcanzó las almohadillas y terminó pisando el plato tras un error defensivo cometido por Mauricio Dubón, quien se desempeñaba como campocorto en ese momento. A partir del empate, el compromiso se convirtió en una batalla de pitcheo, con pocas oportunidades ofensivas para ambos equipos. Sin embargo, Los Ángeles encontró la diferencia en el séptimo capítulo, cuando Andy Pages conectó un sencillo de dos carreras con las bases llenas y dos outs. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El batazo permitió que Teoscar Hernández y Tommy Edman anotaran para colocar el 3-1. Ya en la novena entrada, Max Muncy conectó un cuadrangular solitario, su tercero de la postemporada, para establecer el definitivo 4-1.

ACTUACIONES IMPORTANTES