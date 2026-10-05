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Juan Andrés Fortín hace historia en Guatemala con seis medallas internacionales

El representante catracho obtuvo dos medallas de plata en Combate a Puntos y Open Rank, completando una cosecha de seis podios

Juan Andrés Fortín hace historia en Guatemala con seis medallas internacionales
05 de octubre de 2026 a las 16:16

El atleta hondureño Juan Andrés Fortín Lardizábal sobresalió con una brillante participación en el International Open celebrado en Guatemala, donde mostró el resultado de su preparación, disciplina y talento al conquistar seis medallas, cuatro de ellas de oro y dos de plata, poniendo en alto el nombre de Honduras.

Durante la competencia internacional, Fortín se quedó con el primer lugar en las modalidades de Kata Tradicional, Armas Extremas, Formas Extremas y Combate Dupleta, sumando cuatro preseas doradas en su destacada actuación.

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Asimismo, el representante catracho obtuvo dos medallas de plata en Combate a Puntos y Open Rank, completando una cosecha de seis podios en igual número de pruebas disputadas y confirmando su gran nivel competitivo.

Desde CONDEPOR se extendió una felicitación a Juan Andrés Fortín Lardizábal por los resultados alcanzados en Guatemala y por representar con orgullo la bandera de Honduras en esta importante competencia internacional.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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