Juan Andrés Fortín hace historia en Guatemala con seis medallas internacionales

El atleta hondureño Juan Andrés Fortín Lardizábal sobresalió con una brillante participación en el International Open celebrado en Guatemala, donde mostró el resultado de su preparación, disciplina y talento al conquistar seis medallas, cuatro de ellas de oro y dos de plata, poniendo en alto el nombre de Honduras.

Durante la competencia internacional, Fortín se quedó con el primer lugar en las modalidades de Kata Tradicional, Armas Extremas, Formas Extremas y Combate Dupleta, sumando cuatro preseas doradas en su destacada actuación.