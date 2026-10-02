¡Orgullo catracho! Ciclistas hondureños conquistan una gran victoria en El Salvador

Los ciclistas hondureños Sergio García, Oscar Rodríguez y Diego Martínez dejaron en alto el nombre de Honduras tras conseguir una destacada victoria en territorio salvadoreño, donde afrontaron una exigente prueba de Contrarreloj Individual.
La competencia representó un importante desafío para los atletas catrachos, quienes completaron un recorrido de 150 kilómetros que comenzó en la zona oriental de El Salvador y tuvo su punto de llegada en el sector costero del país vecino.
El resultado refleja el esfuerzo, la disciplina y la preparación de los representantes hondureños, quienes lograron sobresalir en una exigente jornada internacional y demostraron el nivel del ciclismo nacional fuera de nuestras fronteras.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) felicitó a García, Rodríguez y Martínez por este importante logro y destacó su compromiso al representar con orgullo a Honduras. La institución también reiteró su respaldo y visibilización a las distintas disciplinas deportivas y a los atletas que ponen en alto el nombre del país.