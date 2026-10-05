Condepor impulsa la formación y masificación del rugby en Honduras

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa promoviendo el crecimiento del rugby en Honduras mediante iniciativas enfocadas en la capacitación y preparación de nuevos instructores de esta disciplina.
Como parte de este esfuerzo, representantes hondureños que recibieron respaldo de la institución realizaron un viaje a Panamá para participar en una formación especializada en rugby, adquiriendo nuevos conocimientos y herramientas para impulsar el desarrollo de este deporte en territorio nacional.
Uno de los principales logros de este proceso fue la certificación de las primeras dos mujeres hondureñas capacitadas para impartir clases de rugby, un paso significativo para ampliar la enseñanza y participación en esta disciplina deportiva.
Con estas acciones, CONDEPOR reafirma su compromiso con la formación deportiva y la masificación del rugby, especialmente en la zona occidental del país, donde se busca generar mayores oportunidades para que niños, jóvenes y nuevos talentos puedan incorporarse a esta actividad.