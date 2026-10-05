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Condepor impulsa la formación y masificación del rugby en Honduras

CONDEPOR reafirma su compromiso con la formación deportiva y la masificación del rugby, especialmente en la zona occidental del país.

Condepor impulsa la formación y masificación del rugby en Honduras
05 de octubre de 2026 a las 16:57

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa promoviendo el crecimiento del rugby en Honduras mediante iniciativas enfocadas en la capacitación y preparación de nuevos instructores de esta disciplina.

Como parte de este esfuerzo, representantes hondureños que recibieron respaldo de la institución realizaron un viaje a Panamá para participar en una formación especializada en rugby, adquiriendo nuevos conocimientos y herramientas para impulsar el desarrollo de este deporte en territorio nacional.

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Uno de los principales logros de este proceso fue la certificación de las primeras dos mujeres hondureñas capacitadas para impartir clases de rugby, un paso significativo para ampliar la enseñanza y participación en esta disciplina deportiva.

Con estas acciones, CONDEPOR reafirma su compromiso con la formación deportiva y la masificación del rugby, especialmente en la zona occidental del país, donde se busca generar mayores oportunidades para que niños, jóvenes y nuevos talentos puedan incorporarse a esta actividad.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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