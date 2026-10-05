Condepor impulsa la formación y masificación del rugby en Honduras

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa promoviendo el crecimiento del rugby en Honduras mediante iniciativas enfocadas en la capacitación y preparación de nuevos instructores de esta disciplina.

Como parte de este esfuerzo, representantes hondureños que recibieron respaldo de la institución realizaron un viaje a Panamá para participar en una formación especializada en rugby, adquiriendo nuevos conocimientos y herramientas para impulsar el desarrollo de este deporte en territorio nacional.