Medios de Estados Unidos proponen a Dubón como refuerzo de los Yankees

El hondureño Mauricio Dubón aparece en el radar de posibles incorporaciones de los Yankees de Nueva York para la temporada 2027 de las Grandes Ligas. Un análisis publicado por NJ.com plantea que el utility catracho sería una alternativa interesante para reforzar al equipo del Bronx de cara a la próxima campaña. "Como jugador, Dubón es polifacético. Puede moverse por todo el campo. Tiene una fuerza sorprendente al bate y hace contacto con la pelota con mucha frecuencia. Siempre juega con intensidad. Aportaría a los Yankees una actitud de auténtico pelotero, algo que a algunos de sus jugadores actuales les hace falta. Creo que es el tipo de jugador que necesitan incorporar a ese equipo", dice el NJ.com medio de Estados Unidos.

El periodista Randy Miller incluyó a Dubón entre cuatro agentes libres que podrían ayudar a los Yankees a construir una plantilla competitiva sin realizar grandes inversiones. La propuesta destaca la versatilidad del pelotero hondureño, su capacidad para defender diferentes posiciones y su aporte ofensivo, características que podrían convertirlo en una pieza útil para el equipo neoyorquino. “Es el tipo de jugador que necesitan incorporar a ese equipo”, destaca el análisis sobre el catracho, quien ha demostrado que puede responder en distintas posiciones del diamante, tanto en el cuadro interior como en los jardines.