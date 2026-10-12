Medios de Estados Unidos proponen a Dubón como refuerzo de los Yankees

El hondureño Mauricio Dubón aparece en el radar de posibles incorporaciones de los Yankees de Nueva York para la temporada 2027 de las Grandes Ligas. Un análisis publicado por NJ.com plantea que el utility catracho sería una alternativa interesante para reforzar al equipo del Bronx de cara a la próxima campaña.
"Como jugador, Dubón es polifacético. Puede moverse por todo el campo. Tiene una fuerza sorprendente al bate y hace contacto con la pelota con mucha frecuencia. Siempre juega con intensidad. Aportaría a los Yankees una actitud de auténtico pelotero, algo que a algunos de sus jugadores actuales les hace falta. Creo que es el tipo de jugador que necesitan incorporar a ese equipo", dice el NJ.com medio de Estados Unidos.
El periodista Randy Miller incluyó a Dubón entre cuatro agentes libres que podrían ayudar a los Yankees a construir una plantilla competitiva sin realizar grandes inversiones. La propuesta destaca la versatilidad del pelotero hondureño, su capacidad para defender diferentes posiciones y su aporte ofensivo, características que podrían convertirlo en una pieza útil para el equipo neoyorquino.
“Es el tipo de jugador que necesitan incorporar a ese equipo”, destaca el análisis sobre el catracho, quien ha demostrado que puede responder en distintas posiciones del diamante, tanto en el cuadro interior como en los jardines.
Dubón viene de completar una destacada temporada regular de 2026 con los Atlanta Braves. El sampedrano registró un promedio de bateo de .276, conectó 12 cuadrangulares, impulsó 73 carreras, anotó otras 66 y se robó 10 bases. Estos números fortalecen su perfil de cara a la agencia libre, en la que buscará definir el rumbo de su carrera para la próxima campaña.
Sin embargo, los Yankees no son la única posibilidad para el pelotero hondureño. El gerente general de Atlanta, Alex Anthopoulos, elogió públicamente su rendimiento y dejó abierta la puerta a una renovación. El directivo aseguró que Dubón tuvo un gran año, destacó su calidad como compañero y afirmó sentirse cómodo con él en la posición de campocorto.
La posibilidad de que permanezca con los Braves cobra fuerza porque el equipo necesita resolver sus opciones para el campocorto de cara a 2027. Atlanta tiene previsto aprovechar el periodo exclusivo de negociación con sus agentes libres, por lo que el futuro del catracho todavía está abierto y no existe confirmación de un acuerdo con Nueva York.
Ahora, Mauricio Dubón afronta una etapa importante de su carrera profesional. Su experiencia, versatilidad defensiva y producción ofensiva podrían despertar interés de distintas organizaciones, mientras los aficionados hondureños siguen atentos a una decisión que marcará el próximo capítulo del catracho en las Grandes Ligas tras quedar al margen de la postemporada con Bravos de Atlanta.